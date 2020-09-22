"Всему виной ретроградный Марс!": магия чисел, или почему землетрясение произошло 22 сентября 2020 года в Иркутске в 02.20 Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иркутяне, испугавшись мощного ночного землетрясения, обратили внимание на необычное совпадение цифр. Подземные точки начались 22 сентября 2020 года в 2 часа ночи! Не слишком ли много двоек? «КП»-Иркутск спросили об этом нумеролога.

- Цифры еще нужно проанализировать, а пока обращу внимание на другой момент: сейчас период ретроградного Марса, когда многие действия и движения людей серьезно затормаживаются, - рассказывает иркутский нумеролог Мэя Рин. - Но планеты влияют не только на людей, но и на саму Землю. Надо учитывать, что Марс - это достаточно «воинственная» планета, связанная с различными разрушениями, катаклизмами. Так что неудивительно, что землетрясение произошло именно в этот период. Вероятно, в разных частях Земли сейчас будут повторяться климатические катастрофы: не только землетрясения, но и извержения вулкана, тайфуны. У нас это проявилось, к слову, не самым худшим образом. Потрясло – да и живем дальше.

По словам нумеролога, период ретроградного Марса завершится к середине ноября, но в этом положении все еще будут находиться другие планеты.

- 2020-й, с точки зрения астрологии, вообще достаточно тяжелый, - добавляет Мэя Рин. - Потому что вместо четырех солнечных и лунных затмений в этом году - целых шесть! Парад планет выстраивается так, что на Землю это влияет не совсем благоприятно. Однако есть и хорошие новости - ситуация начнет выравниваться после 21 декабря.