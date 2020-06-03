2020-06-02T19:47:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 июня: закрыты 2 обсерватора, открываются торговые центры, а скоро - кафе и рестораны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Бурятии на 3 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 июня: закрыты 2 обсерватора, открываются торговые центры, а скоро - кафе и рестораны.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 июня: закрыты 2 обсерватора, открываются торговые центры, а скоро - кафе и рестораны.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Коронавирус в Бурятии, 3 июня. Новости о ситуации с COVID-2019 в республике обнадеживают. Заболеваемость растет уже крайне медленно. А из почти 1600 заразившихся выписаны больше 900. Это очень много, куда больше половины. В больницах сейчас лечатся меньше 700 пациентов. Все это вместе взятое дает возможности постепенно снимать ограничения.

Коронавирус в Бурятии, 3 июня: очаги заболевания ликвидируются

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. В частности, он сообщил, что самый важный показатель в борьбе с инфекцией , коэффициент ее распространения, составляет 0,8. В последние дни он падает.

«Два очага: в Кижингинском и Баунтовском районах, можно считать локализованными, последние случаи в них регистрировались неделю назад. Напомню, что причиной распространения инфекции в Кижингинском районе послужило нарушения жителями режима самоизоляции. А в Баунтовском районе в вахтовом поселке источником явился прибывший из неблагополучного региона. Общее количество заболевших в обоих очагах составило 316 случаев, количество контактных лиц – 1186. Если в вахтовом поселке нам удалось достаточно быстро локализовать очаг, то в Кижингинском районе все осложнилось поздним обращением заболевшего за медицинской помощью, и быстрым распространением инфекции. Но тем не менее, противоэпидемические мероприятия были проведены оперативно. И если в ближайшие дни новые случаи не будут зарегистрированы, то эти очаги будут считаться ликвидированными».

Коронавирус в Бурятии, 3 июня: общепит готовят к открытию

По плану, кафе и рестораны должны открыться в республике к 30 июня. Но, как сказал глава республики на онлайн-встрече с представителями этого бизнеса, они наверняка начнут работать раньше.

- Я уверен, что это будет раньше, чем 1 июля, - ответил Алексей Цыденов. - Вопрос в коэффициенте «заражаемости». У нас на сегодня показатели неплохие. Буквально вчера пришли новые рекомендации Роспотребнадзора по общепиту. Исходя из этих рекомендаций и наших показателей, будем принимать решения.

Сегодня в республике действует 1054 предприятия общепита. Доставкой заняты 23% из них, остальные простаивают. Чтобы их открыть ( это правило общее для всей страны и любого региона) коэффициент распространения инфекции в регионе должен быть не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день – не ниже 70.

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составил 0,8, свободный коечный фонд – 50%, охват населения тестированием 248,5 на 100 тыс., летальность - 0,6%. За весь период лабораторно обследовано 99538 жителей республики, за последние сутки обследовано 2164 человека, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

В последние четыре дня нормативы выполняются. В республике решили, что эта ситуация уже стабильна.

С учетом этих показателей принимаем решение об открытии торговых центров с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Общественные зоны и развлекательные зоны торговых центров остаются закрытыми, открываются все торговые павильоны. Также готовим к открытию организации общественного питания с вынесением предписания Роспотребнадзора Бурятии, - озвучил решение оперативного штаба глава Бурятии Алексей Цыденов.

От посетителей и персонала будут требовать ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Коронавирус в Бурятии: два обсерватора закрыты

Два обсерватора в связи с отсутствием необходимости в них уже закрыты в Бурятии. Один из них — улан-удэнский отель, второй был развернут в Кижингинской школе -интернате.

В гостинице действовал обсерватор для приезжих из других регионов и стран, а также для контактных лиц из очагов заражения. Всего за весь период на изоляции находилось 211 человек, из которых у 14 был диагностирован коронавирус. В Кижингинской школе-интернате находились 58 человек, из которых 19 были направлены на лечение. Никто из медиков за все время не заразился. Сейчас в помещениях идет дезинфекция.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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