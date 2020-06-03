2020-06-03T10:57:30+03:00
Общество

Отмена режима цифровых пропусков в Иркутской области: с 3 июня разрешение на въезд и выезд из региона не требуется

Отмена режима цифровых пропусков в Иркутской области также означает, что на федеральных трассах упразднили посты для их проверки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Отмена режима цифровых пропусков в Иркутской области: с 3 июня разрешение на поездку не требуетсяОтмена режима цифровых пропусков в Иркутской области: с 3 июня разрешение на поездку не требуетсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда ожидается отмена режима цифровых пропусков в Иркутской области? Этот вопрос волновал многих, кто ездит на автомобиле в соседние регионы, например, в ту же Бурятию, и обратно. И вот 3 июня стало известно, что режим отменен решением врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Больше оформлять такое разрешение на поездки не нужно.

Кроме того, в Иркутской области на федеральных трассах уберут дополнительные посты, где раньше у проезжающих проверяли наличие цифровых пропусков. Вводили их из-за пандемии коронавируса. Отмена режима цифровых пропусков в Иркутской области означает, что теперь ездить снова будет проще.

- Внесены изменения и в правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, - сообщает пресс-служба правительства региона. - Так, люди, прибывшие в аэропорты Иркутска и Братска из Москвы, Якутии и зарубежных стран, должны быть на изоляции 14 дней. В домашних условиях - проживающие на территории области и жители других регионов.

Однако, если не получится жить в отдельном помещении, без контакта с семьей и другими людьми, возможно поехать в обсерватор на две недели. Те, кто прилете в Иркутскую область проездом больше, чем на три часа, тоже попадают в обсерватор до момента, пока не отправятся дальше. Но не дольше 14 дней, конечно. Ну а предприятия, где трудятся вахтовики, должны быть к ним предельно внимательны: организовывать для них изоляцию, дезинфицировать помещения и так далее.

Отмена режима цифровых пропусков в Иркутской области с 3 июня - долгожданная новость для многих автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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