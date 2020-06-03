2020-06-03T11:49:58+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: песня «Эхо любви» любима сибиряками

Рассказываем, что поддерживало наших земляков в годы войны и после
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
«Великая Победа - Стена Памяти»: песня «Эхо любви» любима сибиряками«Великая Победа - Стена Памяти»: песня «Эхо любви» любима сибирякамиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Воспоминания о Великой Отечественной войне навсегда сохраняются в стихах и музыке. Так, песня «Эхо любви» (автор слов Роберт Рождественский, композитор Евгений Птичкин) в исполнении Анны Герман любима всей страной, и сибиряками, конечно же, тоже. Пусть эти строки и написаны в послевоенные, 1970-е годы, но прозвучали они в известном фильме режиссера Евгения Матвеева «Судьба», посвященном тяжелым фронтовым годам, и после этого стали знамениты.

Об искусстве, посвященном Великой Победе, о героях войны и подвигах наших земляков - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

"Великая Победа - Стена памяти": Уходили солдаты на войну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Великая Победа — Стена Памяти»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сибирячка простила любимого, который три раза пырнул ее ножом
За рубль в год сдадут в аренду Александровский централ в Иркутской области
В контрабанде пиломатериалов на 134 миллиона рублей подозревают трех сибиряков
Как иркутянину вместо лечения гайморита удалили здоровый зуб
Подпольную нарколабораторию прикрыли в Братске
Депутаты изучили положительный опыт по переработке отходов деревоперерабатывающих предприятий Братска
Цифровые пропуска для въезда и выезда из Иркутской области отменили
Крупный лесной пожар потушили в Тайшетском районе
Полеты Иркутск-Сочи возобновятся с 12 июня
Спецвыпуск «Наша Конституция» сегодня в ежедневной «КП»
Жителям Иркутской области объяснят, как получить пособия на детей от 3 до 7 лет
В Приангарье будут контролировать лесные пожары при помощи системы видеомониторинга
Игорь Кобзев: Важно сохранить низкие тарифы на электроэнергию в Иркутской области
Подготовлен проект стратегии развития Иркутской области
Смертельное ДТП в Тулуне: пьяный водитель Жигулей врезался в фонарный столб
Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 июня составил 0.9 балла
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня увеличилось на 138
13 человек умерли от коронавируса в Иркутской области
2447 случаев заражения коронавирусом подтверждены 3 июня в Иркутской области
Парковку по улице Рабочей в Иркутске запретят
Коронавирусом в Иркутской области заразились 197 детей
На карантин закрыли поселок Бохан
Массовое тестирование на антитела пройдет в Иркутской области
ДТП в Усть-Илимске: водитель Хонды сбил женщину и ее 6-летнюю дочь на пешеходном переходе