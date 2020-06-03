«Великая Победа - Стена Памяти»: песня «Эхо любви» любима сибиряками

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Воспоминания о Великой Отечественной войне навсегда сохраняются в стихах и музыке. Так, песня «Эхо любви» (автор слов Роберт Рождественский, композитор Евгений Птичкин) в исполнении Анны Герман любима всей страной, и сибиряками, конечно же, тоже. Пусть эти строки и написаны в послевоенные, 1970-е годы, но прозвучали они в известном фильме режиссера Евгения Матвеева «Судьба», посвященном тяжелым фронтовым годам, и после этого стали знамениты.

Об искусстве, посвященном Великой Победе, о героях войны и подвигах наших земляков - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».