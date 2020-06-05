2020-06-05T12:45:01+03:00
Общество

Закроют ли на ремонт Глазковский мост в Иркутске

В соцсетях появилась новость, что в следующие выходные изменится схема движения трамваев из-за ремонта переезда
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Закроют ли на ремонт Глазковский мост в ИркутскеЗакроют ли на ремонт Глазковский мост в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Появившаяся в соцсетях новость о том, что в Иркутске в ближайшее время на ремонт могут закрыть Глазковский мост, взволновала автомобилистов и пользователей общественного транспорта. В группе «Иркутский электротранспорт», которая, к слову, не является официальной и не имеет никакого отношения к предприятию МУП "Иркутскгортранс", сообщили, что якобы 13 июня движение трамваев и другого транспорта на Глазковском мосту закроется из-за ремонта, который будет вестись только по выходным. Отсюда следует, что маршрут трамваев №1, №2 и №4а изменится и будет пролегать только до Центрального рынка. Чтобы, узнать, так ли это, мы позвонили в администрацию Иркутска.

- В планах ремонт Глазковского моста есть, но окончательного решения еще не принято, - объясняют «КП»-Иркутск» в пресс-службе городской администрации. – Все документы находятся на согласовании. В любом случае, такие новости мы бы сообщили заранее, а не за один, два дня. Даже если ремонт начнется с 13 июня, то полностью мост перекрывать не будут. Планируется, что работы будут вестись по ночам на отдельных участках переезда, и на работу общественного транспорта повлиять не должны. Точная информация появится только на следующей неделе. Тогда мы сразу все разъясним горожанам.

К слову, в Иркутскгортрансе нам подтвердили, что никаких указаний по поводу изменения маршрута трамваев на ближайшие и на следующие выходные, им от городских властей не поступало. Все работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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