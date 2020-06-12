Амнистия и условно-досрочное: Чем закончились самые громкие ДТП в России

Развязки трагической истории, случившейся вечером 8 июня на Садовом кольце,ждет вся страна. Какое наказание ждет Михаила Ефремова, который сел за руль вдрызг пьяным и на полной скорости влетел в грузовик курьера Сергея Захарова, покажет время.

Пока идет следствие «Комсомолка» вспомнила самые громкие ДТП,виновниками подавляющего большинства которых стали люди с влиятельными родными и знакомыми - кто-то из них получил минимальные сроки на щадящем режиме, а кто-то и вовсе не отсидел в тюрьме ни дня.

СЕМЬЯ СБИТОГО РЕБЕНКА ОСТАЛАСЬ ДОЛЖНА 120 ТЫСЯЧ

Пострадавший мальчик из Мурманска, у родителей которого чиновница отсудила 120 тысяч рублей

28 июля 2018 год, деревня Юркино под Мурманском. Бывшая сотрудница регионального министерства образования Лилия Хоруженко на своей иномарке сбила 12-летнего Генриха Ширшова, который ехал на велосипеде. У ребенка перелом челюсти, выбиты передние зубы, сотрясение мозга, ушибы. У дамы – поцарапанная машина, треснувшее стекло и разбитое зеркало заднего вида. В ГИБДД пришли к выводу, что ребенок сам виноват, это в дальнейшем подтвердила назначенная судом экспертиза.

Оказалось, что иномарка, влетевшая в мальчика, принадлежала не Лилии, а ее матери. И та подала в суд на родителей сбитого ее дочерью ребенка. Фемида удовлетворила иск на 120 тысяч рублей материального вреда. Адвокат Ширшовых собирается обжаловать это решение. К слову, Генрих до сих пор восстанавливается от той аварии, а новые зубы врачи смогут ему вставить в лучшем случае через десять лет.

АМНИСТИЯ ДЛЯ ДОЧЕРИ ЧИНОВНИЦЫ

ДТП с участием Анны Шавенковой

Иркутск, 2 декабря 2009 года. Тойота Королла летит на бешеной скорости по улице Ленина, сбивает бетонное ограждение, вылетает на тротуар и впечатывает в стену дома двух сестер – 34-летнюю Лену и 27-летнюю Юлю Пятковых. Леденящие душу кадры с камер видеонаблюдения до сих пор гуляют по интернету. За рулем была дочь председателя областной избирательной комиссии Анна Шавенкова. Она пулей вылетает из машины, чтобы … осмотреть разбитую иномарку. Затем берет телефон, но звонит не в скорую, а маме.

- Не осознала, что произошло. – объяснила свое поведение на суде Анна.- Из машины валил дым, я боялась, что будет пожар и взрыв.

Анна Шавенкова после одного из судовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Елена Пяткова умерла в больнице, ее младшая сестра восстанавливалась от травм несколько лет. В 2010 году суд приговорил Шавенкову к 3 годам в колонии-поселении, отсрочив приговор на 14 лет (на момент аварии она была беременна – Ред.). В 2011 дело пересмотрели, сбавив от этого срока полгода. А спустя шесть лет дочку чиновницы амнистировали в честь 70-летия Победы. За решеткой Анна не провела ни дня. Все, что досталось семье – 600 тысяч компенсации морального вреда.Общество негодовало, а виновница аварии в своем единственном интервью в 2015 году признавалась, что теперь не может устроиться на работу.

- Мне откровенно говорят: «Меняйте фамилию», - говорила Шавенкова. - Видео этой аварии каждый день пересматриваю. Вы думаете мне легко было?

«ЗАЯ, Я УБИЛА МЕНТА. ЧТО ДЕЛАТЬ?»

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Автор сообщения "Зая, я убила мента" Ольга Мельниченко отсидела "от звонка до звонка"

Такое сообщение отправила своему парню 22-летняя Ольга Мельниченко из Новосибирска, после того как на огромной скорости сбила инспектора ГИБДД 30 апреля 2009 года. 36-летний Дмитрий Чулков с экипажем работали на Ипподромской магистрали. Когда Дмитрий переходил дорогу, чтобы подойти к остановленному на дороге лихачу, его буквально снесла Тойота с изрядно выпившей Мельниченко за рулем. По словам свидетелей, особа была настолько пьяна, что даже не смогла сама выйти из салона

А инспектор Дмитрий Чулков в это время умер, не дожив до своего 37-летия 19 дней. Экспертиза показала троекратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови девушки. Незадолго до ДТП Оля с подругой приговорила шесть литров пива и поехала кататься по вечернему городу.

Девицу приговорили к 4,5 годам в колонии-поселении. Оговоримся, у этой девушки за спиной не стояли влиятельные родители. Срок она отсидела от звонка до звонка.

УСЛОВНО ДОСРОЧНОЕ ДЛЯ БЫВШЕГО ГЛАВЫ ГИБДД

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Экс глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин после ДТП. Фото: Михаил Носков

23 апреля 2016 года, трасса Кемерово-Яшкино. LandCruiser, за рулем которого сидел бывший начальник местного ГИБДД Юрий Мовшин, обгоняя попутный автомобиль, врезался в Toyota Premio, водитель которой поворачивал налево. В аварии погибли четыре женщины.

Я январе 2018 года бывшего полицейского признали виновным и приговорили к 4,5 годам колонии. Выступая с последним словом, Мовшин не признал вину, а после обжаловал приговор, но Верховный суд оставил решение без изменений. «Раскаяние» наступило только спустя полтора года, когда Мовшин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии в Свердловской области. В конце мая 2020 суд его удовлетворил.

ДТП с участием экс главы ГИБДД Кузбасса.

Схема смертельного ДТП.

«ЗАВИДУЕТЕ, ПОТОМУ ЧТО Я УСПЕШНЕЕ И БОГАЧЕ»

Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь (на фото справа) и авария, которую он спровоцировал (на фото слева)

15 марта 2017 года внук бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева, разогнав свой Мерседес до 200 километров в час, устроил жуткую аварию на МКАД. Пострадали три легковушки и грузовик, последний опрокинулся на авто 23-летнего Игоря Ишаева. Чудом обошлось без жертв. Пострадал только приятель Ишиева-младшего, который сидел на пассажирском сидении. А вот ущерб от ДТП оценили в десятки миллионов рублей: разбитые «Киа Рио», «Ниссан Тиана», а также фура, из которой разлетелось по дороге несколько тонн продуктов и алкоголя.

Не успели все забыть это ДТП, как масла в огнь подлил сам виновник аварии. По большому счету настоящая шумиха поднялась не столько из-за аварии, сколько из-за реакции Игоря в соцсетях. Там он выставил такой пост: "Не ... мне стесняться! Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни, но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас?! Ваша зависть от вас так и прет.На Ишаева-младшего завели уголовное дело, однако поскольку единственный пострадавший по нему — приятель Игоря, договорились по-дружески. Ущерб был возмещен, никто ни к кому претензий не имеет. Лихач остался на свободе.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Прецедентного права у нас нет, судья выносит приговор по "внутреннему убеждению""

Автоюрист Виктор ГРИГОРОВ

- Обратите внимание, когда происходит какое - то ДТП, всегда называют максимальную санкцию. Сейчас, например, артисту Ефремову грозит 12 лет. Но это не значит что ему дадут именно этот срок. Как вы помните, Шавенковой тоже грозило суровое наказание, но она ни дня не отсидела в колонии и получила амнистию ко Дню Победы. Дело в том, что у нас нет системы прецедентного права и поэтому каждый суд вправе вынести свое самостоятельное решение, руководствуясь "внутренним убеждением". А по достаточно резиновым в юридической смысле законам можно дать человеку и максимальный срок - 12 лет и освободить его от наказания, и все это будет на основе закона.

Именно поэтому одни освобождаются от ответственности, как правило, это люди с громкими фамилиями, имеющие связи и деньги на хороших адвокатов. А другие, какой-то сантехник Иванов, в такой же ситуации, сбив человека в пьяном виде, получают по полной, реальный срок. Ни один суд не может при вынесении приговора сослаться на решение другого суда, на сложившуюся практику, нельзя это сделать ни потерпевшему ни адвокату. И это очень сильно на то, что выносятся мягкие наказания. Хотя, если гражданин совершает какое - либо преступление, он должен подлежать одинаковой ответственности, вне зависимости от фамилии. Но этого не происходит.

Прецедентное право есть, например, в системе американского правосудия. И там очень осторожно выносят решение. Потому что понимают, что оно будет использована в качестве прецедента, на него будут ссылаться другие суды, они обязаны выносить подобное по схожим обстоятельствам . У нас такого нет и один и тот же судья, при примерно одинаковой ситуации будет выносить разные решение

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