Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 июня: в регионе более 2600 случаев заражения

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 июня. Территорий, свободных от инфекции, практически не осталось. В «зеленой» зоне, где никогда не был зарегистрирован COVID-19 -Мамско-Чуйский, Жигаловский, Чунский районы. Нет больных ( все выздоровели), по официальным данным, в Зиминском районе ( но власти Саянска уже сообщили, что обнаружен больной), Нукутском, Катангском,Осинском. Всего, по данным на 4 июня в области коронавирус был выявлен 2613 раз. Из этого числа выздоровели уже 604 человека, в больницах 1982 пациента, в их числе 150 из обсерватора и 1107 вахтовика. От коронавируса скончались 13 человек, еще 14 с диагнозом COVID-19 умерли от уже имеющихся хронических заболеваний.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 июня: в Иркутске уже 1044 случая заражения

В Иркутске диагноз поставили уже у 1044 раза. Вылечились пока 315 человек, но и это уже треть от заболевших. За сутки количество выписавшихся увеличилось на 18 человек. Медики бьют тревогу вот по какому факту — в городе уже 568 человек заразилось во время обычного похода в магазин или поездки в транспорте. А это половина заболевших! Есть очень простой способ снизить риск. Надо все же носить маски ( помним, что у нас масочный режим!) , тщательно мыть руки и соблюдать дистанцию.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: больных вахтовиков больше тысячи

За прошедшие сутки число больных среди вахтовиков увеличилось незначительно, на троих человек. Это отличная новость, значит, число заразившихся стабилизировалось, а, учитывая рост числа выздоравливающих в их среде, рекордными темпами пошло на убыль. В Усть-Куте 5 июня уже 641 инфицированный, растет число заболевших среди местных жителей — их уже 26, а накануне было 17. Это не очень хорошая тенденция. А вот количество больных вахтовиков падает — сутки назад их было 523, а сейчас 517. Поскольку выздоровело их как раз на 6 человек больше, уже 97. На приисках и в артелях Бодайбо также много больных -221 случай, за сутки прирост — три. Из этого числа больных золотодобытчиков 205. Выздовели за сутки еще 6 человек, всего — 14.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 июня: пригород -это опасная зона

В пригородной зоне идет постоянное движение — из района — в город, из города — в район. Поэтому растет и число больных. В Иркутском районе — 278 случаев. И 209 из них как раз — как раз по контакту. Из них 107 вахтовики. Еще недавно и тех, и других было больше. Уже 67 человек выздоровело. Достаточно много больных и в Ангарске - 51

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: ищем на карте свой район

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 июня. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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