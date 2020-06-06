Нефтяную скважину под Усть-Кутом потушат с помощью противотанковой "Рапиры"

Противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" поможет потушить нефтяную скважину, которая уже неделю горит на севере Иркутской области, на месторождении под Усть-Кутом. Накануне вопрос об этом обсуждался на КЧС Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев попросил помощи у военных. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился направить в сибирскую тайгу "Рапиру" с боевым расчетом.

"Для ликвидации последствий аварии будет привлечен противотанковый расчет, дислоцированный в Самарской области. Для оперативной доставки группы военнослужащих и техники в Иркутскую область выделен военно-транспортный самолет Ил-76. При тушении пожара на скважине, связанного с разгерметизацией фонтанной арматуры на нефтепроводе, будет применяться противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Планируется, что выстрел снаряда срежет арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для ее герметизации", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Напомним, ЧП на месторождении произошло 30 мая. Как сообщили нефтедобытчики, из-за разгерметизации соединительного шланга и выброса смеси нефти и газа на распределительную коробку, из-за чего и разгорелся огонь Сейчас горит устье скважины. На совещании, которое состоялось накануне, и было решено попросить помощи военных.

Отдельно сообщается, что пострадавших в результате этого ЧП нет. Природа не пострадала, населенным пунктам, которые расположены очень далеко от месторождения, ничего не угрожает.