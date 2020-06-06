Появилось видео страшного пожара в Иркутской области, где заживо сгорели отец и четверо детей

Этой ночью огонь полностью уничтожил дом в селе Баргадай Иркутской области. Деревянное здание загорелось ночью. О пожаре сообщили соседи и уже через 20 минут пожарный расчет был на месте. Но к этому моменту вся усадьба была объята пламенем. Из огня каким-то чудом удалось выбраться хозяйке дома, ее на "Скорой" доставили в больницу. Но четверо ее детей и муж сгорели заживо. Мальчикам-погодкам было шесть, пять лет и четыре годика, девочке- два.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/783409" frameborder="0"></iframe> Комментарий заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова.

«Семья состояла на учёте в органах соцзащиты как неблагополучная. В марте этого года дом обследовался на предмет пожарной безопасности сотрудниками государственного пожарного надзора во время рейда, а с родителями неоднократно проводились разъяснительные беседы»., - рассказал о семье заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В том, что творилось за стенами этого дома, как произошла трагедия и почему погибли дети, предстоит разобраться следователям СК РФ по Иркутской области. Разбирательства идут в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более людям

"По версии следствия,мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу.", - сообщают в СУ СК по региону.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Известно, что семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Названа и предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Сам пожар начался с веранды жилого дома.

Назначены экспертизы Расследование уголовного дела продолжается.