Появилось видео страшного пожара в Иркутской области, где заживо сгорели отец и четверо детей
Этой ночью огонь полностью уничтожил дом в селе Баргадай Иркутской области. Деревянное здание загорелось ночью. О пожаре сообщили соседи и уже через 20 минут пожарный расчет был на месте. Но к этому моменту вся усадьба была объята пламенем. Из огня каким-то чудом удалось выбраться хозяйке дома, ее на "Скорой" доставили в больницу. Но четверо ее детей и муж сгорели заживо. Мальчикам-погодкам было шесть, пять лет и четыре годика, девочке- два.
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Комментарий заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова.
«Семья состояла на учёте в органах соцзащиты как неблагополучная. В марте этого года дом обследовался на предмет пожарной безопасности сотрудниками государственного пожарного надзора во время рейда, а с родителями неоднократно проводились разъяснительные беседы»., - рассказал о семье заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
В том, что творилось за стенами этого дома, как произошла трагедия и почему погибли дети, предстоит разобраться следователям СК РФ по Иркутской области. Разбирательства идут в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более людям
"По версии следствия,мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу.", - сообщают в СУ СК по региону.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Известно, что семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Названа и предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Сам пожар начался с веранды жилого дома.
Назначены экспертизы Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек при пожаре в Иркутской области.По версии следствия, в ночь на 6 июня в селе Баргадай произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо детей в возрасте от одного до шести лет и их отец.
ИСТОЧНИК KP.RU