Первый передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений появился на дорогах Иркутска

- Убирай, свою камеру, п…, - человек за кадром подходит к мужчине и с матами и чуть ли не врукопашную требует убрать треногу. Видео попадает в соцсети и начинается бурное обсуждение. А законно ли это? И что за камера? Неужели частная, и кто-то хочет содрать денег с «бедных» лихачей? На самом деле такая реакция не новость. Уже в отношении четырех буйных автомобилистов, которые пытались испортить казенное имущество, полиция ведет разбирательство. Поэтому спешим разъяснить, что к чему.

- Камера-тренога, как вы называете, это мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений, первый такой в Иркутской области, - рассказали «Комсомолке» в правительстве региона. – Сейчас он работает именно в Иркутске, на разных участках дорог.

Камеры-треноги уже давно устанавливают на оживленных трассах в других регионах России, в основном в западной части. И там удивления водители не испытывают. Для нас же, действительно, новинка. Принцип работы прост: мобильная камера, как и стационарный комплекс, фиксирует нарушения – превышение скорости, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также остановки и стоянки. Распознает номера авто, данные поступают в ГИБДД и в результате водитель получает штраф. Считается, что такая камера – одна из эффективных мер снижения аварийности.

- Комплекс устанавливают по согласованию с ГИБДД на участках, где происходит больше всего ДТП, - продолжили в правительстве. – И он делает дорожное движение значительно безопаснее.

Важно, что тренога не стоит сама по себе, как кажется некоторым. И за ее «спиной» нет неких неизвестных личностей. Каждая камера устанавливается специалистами «Безопасный город» (пусть вас не смущает, что это не полицейские - сотрудники в форме), они же дежурят или возле самого комплекса или неподалеку – в машине, которая, кстати, тоже оборудована камерой фото- и видеофиксации на случай, если объявятся вандалы или хулиганы.

- Специалисты рядом с так называемой треногой ставят и знак – информационную табличку, которая предупреждает водителей о камере, - уточнили в ГИБДД Иркутска.

Сколько нарушений за неделю уже отловил новый мобильный комплекс, пока неизвестно. Зато известно, что стационарные комплексы, а их 136 в регионе, каждый день фиксируют более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. И, таким образом, количество ДТП снижается в разы. И что камера-тренога тоже только поспособствует этому – сомнений у полицейских нет.