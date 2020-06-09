Коронавирус в Бурятии, последние новости на 9 июня: беспроцентные кредиты, лекарства для профилактики

Коронавирус в Бурятии, 9 июня. В республике около 1900 случаев заражения. Больше половины их приходится на Улан-Удэ — в столице больше тысячи. Однако в республиканской статистике число выздоровевших очень значительно, более 1100 человек, а в больницах только 500 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Отмечается, что по-прежнему поступают на лечение прибывшие из других регионов, заразившиеся дома при контакте с заболевшими в РКБ им Семашко. В реанимации находятся 15 человек, на ИВЛ -трое. В шести обсерваторах — 151 человек.

Коронавирус в Бурятии, 9 июня : 149 предприятий получили беспроцентный кредит

За беспроцентными кредитами на выплату зарплат в банки республики обратились 263 предпринимателя. На сегодняшний день одобрено 149 заявок на общую сумму 385,8 млн рублей. На рассмотрении находятся 103 заявки.

Не все из 29, 3 тысяч представителей малого и среднего бизнеса региона могут рассчитывать на поблажки пострадавшим отраслям экономики. К ним отнесены

1862 предприятия и 6778 ИП. По состоянию на 27 мая за кредитными каникулами, реструктуризацией задолженности обратилось 1069 из них. Это данные нацбанка Бурятии.

Они, как м жители республики, могут получить отсрочку по кредиту на полгода. Именно так поступили 489 предпринимателей и 1029 жителей республики.

Коронавирус в Бурятии, 9 июня: лекарства для профилактики

Специфических лекарств против коронавируса нет, как нет и вакцины. Вся надежда на природный иммунитет и поддерживающую терапию в случае чего. Но в Бурятии еще выдают тем, кто контактировал с больными, иммуномодулятор, обычно используемый в разгар ОРВИ. Единственные в стране.

-Жителям республики бесплатно предоставляются препараты для медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции после контакта с заболевшими. Внедрение такой меры, возможно, приведет к уменьшению числа больных с тяжелыми формами заболевания, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Расходы на обеспечение населения необходимыми препаратами взял на себя республиканский бюджет. Бесплатно выдают по одной упаковке лекарства.

На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1507 человек. Сложно сказать, помогут ли им профилактические капли в нос. Но мало ли...

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 9 июня 2020 года.