Коронавирус в Бурятии, последние новости на 10 июня: открыты рестораны и кафе

Коронавирус в Бурятии, 10 июня. Накануне был зафиксирован резкий скачок заболеваемости: сразу 79 плюс, всего 1956. Сегодня в республике около 2 тысяч случаев заражения. В Улан-Удэ – около 1100. Однако и из больниц, что важно, выписались уже больше 1150 жителей республики, более половины всех зараженных, а в больницах остается меньше 500 человек, остальные получают необходимую помощь амбулаторно.

Коронавирус в Бурятии, 10 июня: открыты кафе и рестораны

Десятое июня – это день, когда Бурятия проходит очередной рубеж снятии ограничений. Открываются, хотя и с ограничениями, кафе и рестораны. Всем понятно, что нужно: персоналу носить маски, всем – соблюдать дистанцию и пользоваться санитайзером. Какие еще есть ограничения?

Основное: не более двух взрослых человек за одним столом. При этом можно приходить в ресторан или кафе с детьми.

Сегодня же по заведениям общепита пройдут рейды мобильных групп, которые проверят наличие регистрации на портале "Работающая Бурятия", обеспечение эпидемиологической безопасности в залах.

Повара и официанты обязаны пройти медосмотр. Сдавать тест на коронавирус не требуется. Нужно заполнить анкету и сообщить – не было ли контактов с больными COVID-19.

Коронавирус в Бурятии, 10 июня: у выпускников есть все возможности

«За круглым столом» онлайн собрались выпускники, ректоры вузов, руководители крупных предприятий. Всех их собрал глава республики Алексей Цыденов.

Руководители вузов рассказали будущим абитуриентам о программах подготовки, реализуемых в их учреждениях. В 2020 году вузы республики предлагают абитуриентам более 230 направлений и специальностей высшего образования. Всего выделено 2049 бюджетных мест по программам бакалавриата, 260 - специалитета и 490 - магистратуры.

Директора предприятий, рассказали, какие профессии нужны Бурятии. В республиканском банке вакансий на сегодняшний день заявлено более 8 тысяч вакансий. Основная часть, более 5 тысяч вакансий или 62%, представлена работодателями Улан-Удэ. Нужны врачи и медсестры, специалисты в госуправлении и обеспечении военной безопасности, в образовании и на обрабатывающих производствах (инженеры, инженеры-конструкторы, инженеры- технологи). В этом году в Бурятии 5916 учеников.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 10 июня.