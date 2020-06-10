«Силикон в груди помогает выйти замуж, а смена пола делает счастливым»: дневник пластического хирурга

Женщинам увеличивать грудь и ягодицы, омолаживать мужчинам лица, а трансгендерам менять пол, - вот так выглядят рядовые будни пластического хирурга. Врач с 30-летним стажем Игорь Куклин из Иркутска откровенно рассказал «Комсомолке», какие операции сейчас популярнее всего, кто эти пациенты, которые приходят к пластическому хирургу, и как после операций меняется их жизнь.

Пришивал кисти и пальцы

Первые операции Игорь Куклин выполнил на врачебной практике в районной больнице в Забайкалье.

- Я еще был студентом, операции делал под присмотром опытных хирургов. А в этой ситуации оказался один, - вспоминает Игорь Куклин. - Десятилетнему мальчику, внуку друга моего отца, удалял аппендикс. Артерия выскользнула из лигатуры (нить для перевязки кровеносных сосудов – Прим.ред.) и потерялась в брюшной полости, рана наполнилась кровью. Я покрылся холодным потом. Звать на подмогу хирурга из соседнего села? На дорогу уйдет несколько часов, а парнишка вот-вот умрет от потери крови! Наугад запустил ему руку в живот, зажал артерию. Успокоившись, сделал второй надрез на животе, увидел свою руку, а в ней артерию. Перевязал ее. Зашил живот. Жив-здоров мальчишка!

Затем во время ординатуры в Иркутске увлекся микрохирургией. Вначале тренировался сшивать сосуды на крысах, а когда набрался опыта, уже после обучения, вместе с двумя коллегами стал реплантировать (приживлять) пальцы и кисти рук травмированным людям. Пациенты ехали со всей Сибири и даже с Дальнего Востока.

- Как-то из Братска привезли мужчину, а с ним в пакете, упакованная по всем правилам, отсеченная кисть его правой руки! На производстве покалечился, - вспоминает хирург. - Времени мало, оторванная рука долго не «проживет» отдельно от организма. Чтобы пришить ее обратно, нужно сопоставить кости, сухожилия, нервы, и самое важное - артерию и вены. Ювелирная работа, специальные инструменты и нити тоньше человеческого волоса. Шесть часов работы… Зато через несколько лет человек со мной этой рукой поздоровался!

Было дело, пересаживал пальцы со стопы на кисть. Парень лет двадцати баловался с пиротехникой, хлопушка бахнула прямо в руке. Большой палец оторвало. На замену идеально подходит второй палец со стопы. И для ноги ущерб незначительный…

А еще спасал людей, попавших в ДТП: то собирал мотоциклисту расколотый череп, то прямо посреди дороги реанимировал прохожего, сбитого автомобилем…

Бывали и откровенно дикие ситуации. Хирург рассказывает, что еще в 1990-х годах на прием приходила девушка с грудью крайне странной формы (он еще и маммолог). Ответом на расспросы шокировала: мол, по молодости ей «новые русские» шприцом накачивали в грудь шампанское и потом... пили!

- Самый творческий период был у меня во время работы в онкодиспансере, - говорит доктор. - За восемь лет приходилось и кожу пересаживать, и пораженные раком кости замещать (например, брать кость из голени и пересаживать ее на руку), и молочные железы восстанавливать после удаления. Словом, опыта набрался достаточно, чтобы заняться пластической хирургией.

Силикон помог выйти замуж

- Единого портрета пациентов, кто идет к пластическому хирургу, нет, - уверяет Игорь Куклин. - На операцию приходят и молодежь, и зрелые люди, и мужчины, и женщины, все с разным достатком. Одни удивляются, что цены в Иркутске порядком ниже, чем по России. Другие копят, третьи берут кредиты. Стоимость обычно определяется только на консультации. Самые дорогие операции, пожалуй - по омоложению лица, самые дешевые - удаление новообразований. Главная причина обращения к хирургу - комплексы. Пластика - это хирургия комплексов. Если, например, девушку с детства дразнили за оттопыренные уши, психолог тут не поможет, а небольшая операция - запросто.

Самое популярное - это увеличение груди. Часто приходят женщины, у которых после родов уже не такая упругая грудь и плоский живот.

- Была у меня пациентка молодая, внешность у нее неброская, но чувствуется, что с огоньком в душе, - откровенничает хирург. - Правда, потухшая она, потому что жизнь выпала тяжелая. Родилась с пороком сердца, в детстве перенесла сложную операцию. Выросла, вышла замуж, родила. А дальше новое испытание – онкология, развод с мужем. Преодолела, прошла курсы химиотерапии, болезнь перешла в стадию стойкой ремиссии. Вот и пришла увеличивать размер, как с последней надеждой на счастливую жизнь и новую любовь. На груди у нее остались рубцы после детской операции, поэтому пластические хирурги отказывались с ней работать - сложный случай. Но я решил помочь. И не зря. Два кусочка силикона вернули той девушке потухший огонек внутри. После операции у нее появился ухажер, а позже они поженились!

Зачем мужчинам «пластика»

Востребован и липофилинг. Это когда, например, с боков или бедер излишек жира перемещают в грудь или ягодицы.

- Мечта многих людей: где много жира - убрать, где мало - добавить, - улыбается хирург. - С помощью липофилинга можно исправить кривизну ног, сделать коррекцию рубцов после травм и даже… увеличить половые губы или диаметр мужского достоинства.

Кстати, сильная половина человечества иногда беспокоится о внешнем виде. Особенно если мужчина в возрасте, а у него молодая жена и маленькие дети. «Не хочу, чтобы в детсаду и школе меня принимали за дедушку», - с этим пожеланием и приходят к хирургу. Хотя иногда на консультацию хирурга идут за ручку со второй половинкой, которой во внешности спутника жизни что-то сильно не нравится. Тут врачу нужно побыть психологом и разобраться: а нужно ли ему это преображение? Если в ответ мычание вроде: «Ну, супруга так хочет, а мне как-то по боку», то операция, как правило, не выполняется.

Кстати, подтяжка лица для мужчин – в большинстве случаев не вариант. Возле ушей останутся рубцы, которые они, как женщины, длинными волосами не прикроют. Выход - пластика век и липофилинг. Морщины и складки разглаживаются, и результат - как минимум, минус десять лет от возраста в паспорте.

- А один раз на подтяжку лица пришла 79-летняя бабушка! - рассказывает Игорь Куклин. - Обычная, с тросточкой и шишечкой седых волос. «А для чего вам?» - деликатно уточнил у нее. А пенсионерка в ответ: «У меня дочь замуж за иностранца вышла, к его родственникам надо знакомиться ехать. Я что, так поеду?» И указывает на лицо. Удивился, но анализы у нее были в порядке, так что операцию сделал.

Смена пола

Бывают пациенты необычные. Кому грудь нужно не увеличить, а, к примеру, удалить совсем. Это трансгендеры. Таких клиентов и клиенток за время работы у Игоря Куклина было, по его словам, около десятка.

- У таких людей очень сильный внутренний конфликт из-за того, что они находятся в оболочке не того пола, каким себя ощущают, - говорит пластический хирург. - Переделаешь их «из девочки в мальчика» или обратно и все, нет людей счастливее! На самом деле, перевоплощение - это очень сложный процесс: сначала человек получает справку у психиатра о смене пола, затем оперируется, и только после этого официально меняет свои документы.

Однажды приходит на прием женщина, походка вразвалочку, голос низкий. Просит: «Уберите грудь, а? Физически работаю, робу мешает носить». Уже принимает мужские гормоны, даже борода с усами пробивается.

- Удалил грудь. А через пару лет после операции случайно встретил этого пациента в магазине с женой! - улыбается врач. - Чего только не было. Однажды даже проводил реконструкцию полового органа, переделав мужчину в женщину. Специально готовился к этому полгода, на семинар за границу летал. Хирургия – это многогранное искусство.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых популярных пластических операций

1. Увеличение груди.

2. Липосакция (удаление жира).

3. Липофилинг (пересадка жира с одной зоны в другую).

4. Блефаропластика (пластика век).

5. Подъем молочных желез.

6. Омолаживающие операции на лице (лифтинги).

7. Коррекция брюшной стенки после родов.

8. Уменьшение молочных желез.

9. Подтяжка плеч.

10. Подтяжка бедер.

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