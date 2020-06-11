Коронавирус в Бурятии, последние новости на 11 июня: глава республики призвал не собираться группами и носить маски, палаточные лагеря не откроют

Коронавирус в Бурятии, 11 июня. Болезнь вроде бы отступила, с большими ограничениями и только для своих, но работают санатории. Открылись, пусть и тоже с ограничениями, кафе, рестораны и крупные торговые центры. Люди расслабились. Забросили маски, самоизоляцию, забыли о дистанции и санитайзерах. COVID 19 тут же нанес удар. Больше 2 тысяч больных, только накануне это число пополнилось на 64. И такая ситуация держится не первый день. И, хотя в целом все стабильно, в больницах немногим более 500 пациентов, глава республики выступил с обращением к жителям.

Коронавирус в Бурятии, 11 июня: Алексей Цыденов призвал носить маски и не собираться группами

Глава Бурятии напомнил жителям республики, что снятие ограничений неравнозначно тому, что болезни нет и опасность миновала. К сожалению, это не так. А запреты снимаются, чтобы жизнь людей стала более полной. Но необходимо быть ответственныи и понимать, что инфекция может вернуться.

« Мы снимаем ограничения – это не значит, что вирус исчез. Нет, вирус остается. Просто мы идем навстречу, чтобы у вас была работа, чтобы была возможность у детей ЕГЭ сдать. Но что происходит на улице: никакого масочного режима, никакой социальной дистанции, дети играют сами по себе по 10-15 человек.

Уважаемые родители, особенно родители выпускников, посмотрите за своими детьми! Если у вас в семье выпускник, дайте ему сдать ЕГЭ. Если вдруг вы сами или ваш ребенок заболеет, то вы будете сидеть дома и ваш ребенок на ЕГЭ не попадет. И вся судьба у него сложится по-другому, потому что в высшие учебные заведения уже в этом году не поступит. А что будет в следующем году – никто не знает. И как он сдаст в следующем году – тоже никто не знает.

Уважаемые земляки! Если вы вдруг заболеете, то вы, ваша семья – сядете на карантин. Все контактные у вас на работе сядут на карантин. Я думаю, что работодатель, когда и так тяжело, не скажет вам спасибо за это».

Глава республики призвал жителей помнить о всех необходимых предосторожностях, включая необходимость дистанции. А владельцев кафе и ресторанов еще раз предупредил – в случае нарушений, если пройдет дискотека, свадьба, юбилей и любое массовое мероприятие – предприятие сразу закрывается на три месяца. А это весь сезон. Если же ситуации усугубится – придется снова все закрывать и многие тысячи людей опять останутся без работы.

Коронавирус в Бурятии, 11 июня: палаточные лагеря не откроются

Детская оздоровительная кампания начнется в Бурятии с 1 июля. Но отдыхать и набираться сил дети будут только в стационарных лагерях. Палаточные этим летом не откроются. О том, почему принято именно такое решение, рассказывает главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.

«Территория палаточного лагеря, как правило, расположена в труднодоступных местах, это затруднит при необходимости проведение эвакуации детей. При этом территория не огорожена, обозначена по периметру лишь флажками и лентами, что создает возможность попасть в лагерь посторонним. А это - дополнительный риск заноса инфекции.».

Кроме того, Сергей Ханхареев отмечает, что в палатках, размещенных на природе, нет возможности расположить спальные места на расстоянии в 1, 5 метра. К слову, ее и в самом деле нет, если только не селить в палатки по одному.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 11 июня.