2020-06-13T17:43:21+03:00
Дом. Семья

Больше ста тысяч рублей за два дня собрали жители Улан-Удэ для голодных тюленей

На эти деньги животным купят полторы тонны рыбы и витамины [видео]
Мария ОСИПОВА
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Больше ста тысяч рублей за два дня собрали жители Улан-Удэ для голодных тюленей. Фото: предоставлено Ольгой Шаймардановой.Больше ста тысяч рублей за два дня собрали жители Улан-Удэ для голодных тюленей. Фото: предоставлено Ольгой Шаймардановой.
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Полторы тонны селедки, глазные капли и витамины купят для тюленей из Улан-Удэнского театра морских животных на деньги, собранные местными жителями. За два дня неравнодушные горожане собрали в помощь голодающим животным больше ста тысяч рублей. Сбор средств объявили волонтеры местной благотворительной организации «Доброгород».

Бассейн с тюленями в Улан-Удэ закрыли для посетителей, когда началась пандемия коронавируса. Из-за карантина представления не проводились, и тюлени не смогли заработать себе на прокорм, на витамины и на соль, столь необходимую для их рациона. За время вынужденного простоя пухляши сильно похудели.

- Самый крупный самец по имени Арчик скинул уже восемь килограммов, - рассказал тренер тюленей Егор Кузьмин. - А ведь едят тюлени три раза в день, по 40-50 килограммов рыбы за день. Раньше ели горбушу, минтай, камбалу…

Из-за карантина животных пришлось перевести на одноразовое питание. Сейчас они едят только селедку – она дешевле и калорийнее. На соль и витамины денег нет, тут одна мысль – лишь бы прокормить.

Владельцы театра морских животных продали уже почти всё, что могли, чтобы прокормить толстячков. На помощь государства им рассчитывать не приходится, пытались обходиться своими силами, пока в ситуацию не вмешались волонтеры «Доброгорода» и руководитель организации Ольга Шаймарданова.

- Эти милые животные содержаться легально и спасены от браконьеров, - уточнила она корреспондентам «КП». – Если бы их не спасли, их бы убили... Жить на воле они, увы, не могут, они абсолютно не приспособлены к жизни. И только мы, простые неравнодушные люди, можем помочь им выжить в трудные времена.

Не в силах смотреть, как бедные животные голодают, Ольга Шаймарданова объявила сбор средств на покупку рыбы среди горожан, кинула клич в социальных сетях. И меньше, чем за два дня улан-удэнцы откликнулись и собрали больше 109-ти тысяч рублей.

- Это что-то невероятное! – делится Ольга Шаймарданова. – Честно, я немного в шоке. Хотя всегда знала, что в Улан-Удэ живут самые добрые и отзывчивые люди. Спасибо им!

По словам Ольги, на собранные средства тюленям купят полторы тонны селёдки. Первая партия весом в тонну приедет в театр морских животных уже в понедельник. На оставшиеся деньги малышам купят капли и витамины.

Когда откроется тюленарий, не известно. Но приобретенной на средства неравнодушных сибиряков рыбы животным хватит как минимум на 1,5 месяца.

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Жители Улан-Удэ собрали на рыбу для голодных тюленей больше ста тысяч рублей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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