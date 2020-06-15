Какие дороги отремонтируют летом в Иркутске

Ну что, автомобилисты, набираемся терпения? Лето в разгаре, а значит, в Иркутске ремонтируют дороги и коммунальные сети. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем городе обновят 23 километра магистралей. Это значит, что ездить на авто станет комфортнее. Ну а пока нужно быть внимательнее, ведь на улицах то и дело появляется знак «Кирпич». Все-таки ремонт - дело небыстрое. Сначала под дорожным полотном меняют инженерные сети и только потом асфальтируют и облагораживают.

Так, в центре Иркутска с 24 апреля ремонтируют улицу Депутатскую. К 31 августа здесь обновят асфальт и бордюры, обустроят тротуары, расширят проезжую часть возле светофоров и установят новое ограждение. Но поначалу подрядчик работал неидеально.

- Несвоевременный вывоз строительного мусора, отсутствие временных тротуаров, неудовлетворительное состояние проезжей части, отсутствие временных знаков и ограждения, - перечислял замечания инженер группы строительного контроля Иркутского испытательного центра Владимир Молоков. - На данный момент все нарушения устранены.

Далее улица Култукская - самая длинная из всех, что реконструируют в Иркутске. На ней появятся тротуары, ограждение и отдельные съезды к частным домам. Подрядчик занимается капремонтом с прошлого года и должен закончить его к осени, но, увы, отстает от графика. Почему? Причина, по его словам, - грунтовые воды и сезонные ограничения по работе в водоохранной зоне реки Ушаковки. Теперь нужно доработать и откорректировать планы и документы, чтобы наладить процесс. Ну а пока здесь разбирают дорожное покрытие, ставят колодцы для дождевой воды и обустраивают ливневую канализацию.

К концу лета преобразится и улица Сибирских Партизан в Ленинском округе. На ней тоже уложат новый асфальт и бордюрный камень, сделают тротуары и установят ограждение.

КОНКРЕТНО

Какие магистрали перекрыты из-за ремонта

Улица Култукская (от Ушаковской до Поленова) - до 30 июля.

Улица Карла Либкнехта (от Пискунова до 6-й Советской) - с 15 июня до 15 июля. Объезд по улицам Лыткина и Александра Невского.

Улица Ломоносова (в районе дома № 126) - до 19 июня.

Улица Гаврилова (от Цесовской Набережной до Сурикова) - с 17 июня до 15 сентября. Объезд по параллельным улицам.

Улица Румянцева (по правой полосе в направлении от 4-й Железнодорожной до 3-й Железнодорожной) - до 1 июля.

ВНИМАНИЕ!

Глазковский мост на реконструкции до осени

Глазковский мост (проезжую часть сузят до одной полосы в обоих направлениях) - до 6 сентября по выходным, с 23 часов пятницы до 5 часов понедельника.

Изменятся маршруты трамваев

До 31 августа по выходным трамвай № 1 будет ходить по такому маршруту: Волжская - Депутатская - Центральный рынок - Волжская. Да-да, именно так!

Временно не будет следующих остановок: «Центральный рынок» (в сторону улицы Ленина), «Институт травматологии и ортопедии», «Ленина», «Степана Разина», «Чкалова», «Челнокова», «Ж/д вокзал», «Кинотеатр «Чайка»», «Роща «Звездочка»», «Грибоедова», «Жуковского», «Ломоносова» (в обоих направлениях), «Горького» (в центр), «Студгородок» (конечная). Остановка «Центральный рынок» (в сторону ул. Братская) временно перенесена на Партизанскую, где останавливается трамвай № 5. Так что свой маршрут продумывайте заранее.

Кроме того, до 31 августа трамваи не ходят по маршрутам № 2 (Трампарк – Ж.-д вокзал) и № 4а (Улица Братская – Ж.-д вокзал).

БДИ!

Изменилась схема проезда маршруток

До 30 июля из-за ремонта дорог изменилась и схема проезда маршруток №№ 4к, 35, 64. Теперь муниципальные автобусы № 4к (Центральный рынок - Предместье Рабочее - Копай – Аэропорт), № 35 (Центральный рынок - СНТ «Кооператор», № 64 (Микрорайон Первомайский - СНТ «Кооператор») по дороге в центр свернут после Баррикад на Слюдянскую, Напольную, Ленскую, Баррикад и далее по маршрутам.

Остановка «Технический колледж» (по пути в центр) перенесена к зданию Машиностроительного колледжа ИРНИТУ по улице Баррикад.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запрет на парковку и одностороннее движение

Не все изменения для водителей связаны с ремонтом дорог. Так, в Иркутске запретили очередную парковку. Теперь нельзя оставлять автомобиль на промежутке от ул. Пролетарская, 3 до ул. Рабочая, 2.

- А с 15 июля движение по улице 8 Марта по направлению от Чехова к Володарского будет односторонним, - рассказали еще об одном новшестве в городской администрации.

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