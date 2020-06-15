Солнечное затмение 21 июня 2020 в Иркутске: когда будет, как наблюдать, что увидим

Ученые с мировым именем, и астрономы-любители готовы ехать на край света, чтобы увидеть, как среди бела дня земля погружается во тьму. Чтобы посмотреть полное солнечное затмение, снаряжаются целые экспедиции, которые высаживаются то на архипелаге Шпицберген, то на острове Пасхи. Профессионалы настолько азартны, что их не пугают многотысячные расстояния и смена часовых поясов. А жителям Иркутска и чемоданов покупать не надо. Солнечное затмение, если позволит погода, мы увидим сами. Не надо никуда ехать. Правда, кое-какие приспособления понадобятся.

-- Главное, чтобы не испортить зрение, не смотреть на небесные тела без фильтра. Им может послужить обычный CD-диск. Если навести его на Солнце, то диск станет прозрачным. И тогда без риска для здоровья вы увидите, как Луна «надвигается» на светило, - объяснил ученый, рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. – Только обрежьте диск так, чтобы смотреть сквозь него и взгляд случайно не оказался незащищенным. Смотреть «в просвет» ни в коем случае нельзя. Солнечные очки тут тоже не вариант, они слишком слабы. Лучше всего заказать через интернет специальные фильтры для затмений, если вы хотите быть «солнечным зрителем».

В качестве альтернативы диску может быть закопченное стекло. Но его еще надо коптить. Поэтому стоит поискать по закромам именно диски.

- Само солнечное затмение мы будем наблюдать 21 июня, в день летнего солнцестояния, - рассказал ученый. - Если только погода не подведет и небо не затянет облаками. Начнется оно в 14.20 по местному времени, а в 15.22 достигнет своего максимума. Правда, и в таком случае природное явление увидим лишь частично: Луна закроет Солнце на треть, то есть перед иркутянами предстанет такой солнечный «серп», который будет едва заметен. Если не знать об этом заранее и не разглядывать небо, то будет просто ощущение, что Солнце зашло. Но это кольцеобразное затмение и полным оно не будет нигде.

Но мы – то будем разглядывать! Когда еще затмение увидишь! Кстати, ответ на вопрос «Когда следующее? » тоже есть – 10 июня 2021 года. Целый год ждать! Стало быть, те, кто хочет смотреть солнечное затмение 21 июня 2020 в Иркутске и в других сибирских городах, вооружаемся. Кроме дисков, очень хорошо наблюдать за светилом через магнитный диск старой дискеты. При этом держите свои «фильтры» подальше от глаз.

КСТАТИ

Солнечное затмение 21 июня 2020 в Иркутске и других городах Сибири

В Улан-Удэ Солнце закроется также, на треть. Начало затмения в столице Бурятии в 14. 25. А в Барнауле, Новокузнецке и Новосибирске наблюдать за светилом начнут в 12.54 -12.56 местного времени. И закроется оно чуть-чуть меньше, чем в Восточной Сибири.