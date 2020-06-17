Туристы пакуют чемоданы: стало известно, когда стартует отдых на Байкале

Лето, жара, июнь! Туристам не терпится поехать на Байкал. Причем не только местным, но и со всей страны. В подтверждение - федеральные рейтинги. С начала лета озеро вошло в пятерку направлений для летнего отдыха, в пятерку популярных мест для отдыха с компанией друзей и в десятку маршрутов для велотуризма. К тому же, внутреннему туризму – особое внимание, учитывая, что из-за коронавируса отпуск за рубежом пришлось отложить.

Однако в Иркутской области режим самоизоляции действует как минимум до 21 июня. Соответственно, пока гостиницы на Байкале официально не работают. Итак, когда путешественники смогут поехать на озеро, и что для них изменится в период пандемии?

Ростуризм ранее сообщал, что курортный сезон в стране может начаться с 1 июля. Но все регионы сами решают, когда открывать места отдыха. Так, алтайская Белокуриха уже принимает гостей. Работники байкальских турбаз тоже надеются, что скоро их сфера оживет.

- Ждем официального разрешения, - рассказывают «КП» - Иркутск» на базе отдыха «Усадьба Никиты Бенчарова» на Ольхоне. - Меняем формат проживания: будем заселять гостей в отдельные домики, еду доставлять прямо в номер. Планируем предлагать больше культурных и образовательных программ.

Чартеры из Москвы в Улан-Удэ скоро запустят для тех, кто хочет на Байкал.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В общем, турбазы на Байкале готовятся открываться в необычных условиях. На совещании с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым запланировали на это срок до 20 июня. А после будут проверки, после которых станет ясно, можно ли начинать сезон отдыха.

- Турбазы могут открыться только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, - комментирует председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко. - Первые шаги будем делать максимально осторожно.

По его словам, в первую очередь разрешат возобновить работу отдельным гостевым домикам (на одну-две семьи) на Байкале. Они есть в Листвянке, на Малом Море и острове Ольхон. Условия строгие: нужно носить медицинские маски, соблюдать безопасную дистанцию, а помещения тщательно дезинфицировать.

Планируется, что гостиницы и базы отдыха сначала начнут принимать только жителей Приангарья. Решается вопрос и о том, понадобится ли туристам отрицательный тест на COVID-19 при заселении на отдых.

А вот на Байкале со стороны Бурятии турбазы открыты с первого дня лета. Пока тоже лишь для местных жителей. У них обязательно просят отрицательные результаты тестов на коронавирус и проверяют по базе, не были ли гости в контакте с заболевшими инфекцией. Активно готовятся там и к приему туристов со всей страны.

- С 1 июля планируем открываться для жителей других регионов, - сказала министр туризма республики Бурятия Мария Бадмацыренова.

Туристы познакомятся с местной культурой и насладятся природой.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более того, уже с 4 июля стартуют чартерные полеты для туристов из Москвы в Улан-Удэ. Об этом рассказывают на сайте Ассоциации туроператоров. Кроме авиарейса туда и обратно, в озвученную сумму - 42785 рублей на человека - входят три ночевки в отеле в Улан-Удэ, пять ночевок в гостиничном комплексе, а также трансферы, экскурсии и питание. Самолеты будут летать каждые девять дней. Экскурсионных программ несколько, на выбор. Составлены они так, чтобы путешественники смогли вдоволь полюбоваться природой, познакомиться с местной культурой и отведать национальные блюда. Организовали туры и чартеры один из крупных туроператоров страны, Ростуризм и министерство туризма Бурятии.

Случится ли летом туристический бум на Байкале? Пока эксперты не спешат с прогнозами. Ведь кто-то из-за пандемии не торопится ездить по турбазам, а кто-то отдыхает на дачах.

- Если даже спрос на отдых на озере повысится, цены пока останутся на прежнем уровне, - делится мнением Игорь Коваленко. - Турбизнесу важно возобновить работу и подойти к этому взвешенно. Искусственно завышать стоимость не станут.

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