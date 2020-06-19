За получение взятки в 2 млн рублей арестована чиновница министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области

Еще одно громкое задержание в Иркутске. Следователи отдела экономической безопасности захлопнули наручники на руках высокопоставленной чиновницы из министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. По версии следствия, в октябре 2016 года, женщина, занимая должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, получила взятку в 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство многоэтажного дома при отсутствии правовых оснований.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Чиновницу задержали 18 июня. Следователи и полицейские провели обыски по месту ее жительства, по месту жительства свидетелей, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства. Там изъяты деньги, дорогие ювелирные украшения и часы.

Ну а 19 июня Кировский районный суд избрал для чиновницы меру пресечения. Она отправлена под стражу.

Прокомментировал задержание чиновницы на своей странице в соцсети и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

- Неприкасаемых у нас нет, - отметил Игорь Кобзев. - Нарушивший закон, должен отвечать по всей строгости. Порядок будем наводить жестко и последовательно.