Сурхарбан в Иркутской области: история праздника, традиции, виды спорта народов Азии

Еще сотни лет назад представители бурятских родов собирались в заранее обозначенном месте, чтобы выяснить, где живет самый сильный гэсер (в переводе с бурятского - герой), кто разводит быстрых и сильных коней, и определить метких стрелков. Так происходит и в наши дни. Буряты ежегодно в одном из районов Иркутской области проводят праздник Сурхарбан. Традиционно он проходит летом, после окончания посевных работ. Празднество протекает весело, ярко, с песнями, танцем ёхор и, конечно, соревнованиями в национальных видах спорта: конных скачках, стрельбе из лука, бурятской борьбе. В 2020 году Сурхарбан в регионе справлять не будут из-за пандемии коронавируса. Но это не повод отказываться от тренировок, чтобы, быть может, выступить в следующем году.

Сурхарбан в Иркутской области: борьба

Национальная борьба - бухэ-барилдаан привлекает своей первобытностью и простотой.

- Это самый демократичный вид спорта, - рассказывает исполнительный директор Федерации бурятской национальной борьбы Альберт Шодоров. - Здесь не нужны инвентарь и специальная спортивная форма, а только человек – его знания и умения. Правила не меняются уже много веков.

Проиграет тот, кто коснется земли «третьей точкой».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борцы выходят на схватку в коротких шортах и босиком. Допускается мягкая специальная обувь.

- Во время схватки действует одно главное правило: проиграл тот, кто коснулся земли «третьей точкой» - коленом, рукой или головой, - говорит Альберт Шодоров.

Национальная борьба у бурят – это не просто способ самообороны. Она учит уважению к сопернику, помогает сохранять и передавать традиции, взращивает силу духа.

Кстати, совершенствовать навыки можно на любой лужайке, стадионе, а также в спортивных школах региона, где проходят занятия вольной борьбой.

Сурхарбан в Иркутской области: Конные скачки

Одно из самых зрелищных состязаний.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конь считается тотемным, отношение к нему - трепетное. Испокон веков малышей сажали на лошадей, как только будущие наездники начинали ходить. И сейчас, если в хозяйстве есть эти животные, делают так же. Традиция сохранилась.

- Конечно, выбирают скакуна с мирным нравом, - рассказывает главный судья соревнований по конным скачкам, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. - У современных ребятишек в районах Приангарья есть возможность заниматься конным спортом при детско-юношеских спортивных школах. При ДЮСШ часто выделяют отдельную ставку тренера.

Конные скачки проводятся во время Сурхарбана по всем правилам соревнований. Добавляются также бег иноходцев и байга (скачки на длинные дистанции) - кони преодолевают расстояние в 4000 м. Кстати, участвовать в «гонках» на областном празднике могут даже женщины и подростки.

Сурхарбан в Иркутской области: Стрельба из лука

Меткость - обязательное качество для настоящего воина и охотника. Уметь стрелять из лука должны у бурят и мужчины, и женщины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бурят - это воин, один из навыков которого - стрельба из лука. Поэтому на Сурхарбане ежегодно соревнуются в стрельбе по мишеням. Между прочим, именно он дал название празднику: «сур» - мишень, «харбан» - стрела. Раньше буряты учились стрелять с малых лет и с каждым годом совершенствовали свое умение. Причем считается, что уметь обращаться с луком должны не только мужчины, но и женщины.

На праздник обычно приезжают команды из каждого района области. Соревнуются как в командном, так и в личном первенстве.

Кроме того, стрельба из лука, конные скачки, борьба - это так называемое троеборье, которое идет в зачет как отдельный вид спорта.

Сурхарбан в Иркутской области: Живи играя!

В прошлом году в программу областного Сурхарбана включили национальную бурятскую игру «Шагай наадан» (игра в кости). Кости окружали малышей у бурятов с самого рождения: их вешали у кроваток как обереги от потустороннего мира, из них придумывали игрушки. Так и появилась игра в кости, которая особенно пользовалась спросом у мальчишек-пастухов. Их раскрашенными носили в кожаном мешочке на поясе.

- Игра развивает мелкую моторику. Будущие охотники научатся мягко спускать курок, а девочкам такие навыки пригодятся в шитье и работе с шерстью, - рассказывает учитель физкультуры из села Ново-Ленино Осинского района, педагог с 49-летним стажем Николай Хамгушкеев. Он - автор книги о бурятских национальных играх и об их значении в учебно-воспитательном процессе.

Эта игра является отражением народа, отлично разбирающего в скотоводстве. Играют бараньими косточками, которые символизируют 5 видов животных - овцу, козу, корову, лошадь и верблюда, ведь именно их всегда держали в хозяйстве буряты. Играть в «Шагай наадан» полезно не только детям, но и взрослым. Правила и ее особенности можно узнать во время Сурхарбана.

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Сурхарбан в Иркутской области стали отмечать в 1937 году. До революции этот праздник в регионе назывался «Три игры мужей» (скачки, борьба, стрельба).

- Сейчас вместе с национальными бурятскими видами спорта и играми проводят соревнования гиревиков, игры в волейбол, легкоатлетические забеги, - рассказывает директор ИОГБУК «Центр коренных народов Прибайкалья» Александр Амагзаев. - В следующем году хотим добавить также ломание кости.

Кстати, разбивание хребтовой кости входит в 9 навыков, которыми должен обладать бурятский мужчина.

Вот они:

1) уметь охотиться,

2) натягивать тетиву,

3) быть наездником,

4) уметь бороться,

5) знать кузнечное дело,

6) мастерить (столярное дело),

7) плести 8-ременный кнут (кнут «пашур» у бурят - символ власти);

8) вить путы,

9) ломать хребтовую кость.

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Кому кости по рукам

Ломание хребтовых костей - это не просто забава, а часть древней системы воспитания мужчины-бурята. Ломая позвонок, юноша приобретает сноровку, учится сублимировать энергию - нарабатывать взрывную силу. Некоторые техники удара напоминают удар саблей (работают те же мышцы). Так, в игровой форме, мальчика готовили быть воином, защитником. Школ, где можно научиться этому, нет. Знания и навыки буряты передают из поколения в поколение. Обычно в ход идут кости крупного рогатого скота: коров, быков, а иногда даже верблюда. Они очень крепкие, и только сильнейшие баторы способны их разбить.

- То, что живет в народе, традиции - и есть самая надежная школа, - считает руководитель Иркутской областной федерации бурятской национальной игры «һэер шаалган» Александр Урбагаев. – Последние 6 лет после того, как в Тункинской долине Гомбо Зурбаков с единомышленниками провели первые соревнования, эта традиция активно возрождается. В турнирах участвует все больше молодежи. Так, в марте 2020 года на 4-м международном фестивале «Алтан Мундарга» абарга-чемпионом стал 19-летний Жалсып Манзаров из села Хойто Гол Тункинского района Бурятии. Разбив в суперфинале кость 7-летнего верблюда, парень с подножия Шумака выиграл однокомнатную квартиру в Улан-Удэ. Всего участников было более 500.

Ломание хребтовых костей пока не включено в программу Сурхарбана, но его практикуют баторы.Фото: Денис СЛЕПЦОВ, предоставлено РОО «Федерация бурятской национальной игры «Сээр хухалха»

Древняя забава выходит на новый массовый и даже уже международный уровень. Ломание кости включили в обязательную программу Всемирных игр кочевников. Они проводятся раз в 2 года и собирают спортсменов из более 100 стран мира.

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