Названы иркутские медики, удостоенные ордена Пирогова и медали Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Указы опубликовали на сайте Кремля в воскресенье, 21 июня, в День медицинского работника. Среди тех, кто награжден за большой вклад в борьбу коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, есть и врачи, медсестры, сотрудники медицинских учреждений из Иркутской области . Также они есть в списке тех, кто удостоен почетных грамот и благодарностей президента.

Медики из Иркутской области оказались в числе первых награжденных орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Они учреждены указом президента 19 июня 2020 года. В честь знаменитого русского хирурга Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

Кстати, в этом году появился еще один медицинский праздник — День работника Скорой помощи, он будет отмечаться каждый год 28 апреля. Вот имена тех, кто получил награды, грамоты и благодарности.

Орденом Пирогова награждены

Дубчак Наталья Анатольевна заведующая лабораторией

Иванова Ольга Николаевна врач

Наумова Елена Степановна врач

Носкова Ирина Владимировна заместитель главного врача

Пономарева Ольга Александровна заведующая лабораторией

Ревизор Александр Олегович биолог

Середкина Марина Валентиновна главный врач

Вишняков Владимир Александрович — заведующий изолятором

Сидорова Елена Александровна врач

Шаракшанов Мунко Баярович врач

Медалью Луки Крымского

Молева Ирина Викторовна главная медсестра

Татарникова Ольга Юрьевна старшая медсестра

Шелковникова Елена Алексеевна главная медсестра

Почетной грамотой Президента России награждены

Баева Светлана Александровна врач

Бахматова Ольга Георгиевна главная медсестра

Беликова Юлия Викторовна врач

Галышева Юлия Александровна завполиклиникой

Гвон Ен Дя заместитель главного врача

Жаркой Дмитрий Александрович врач

Колотенко Ирина Александровна врач

Котенкова Анна Александровна врач

Куравина Наталья Валерьевна врач

Леонова Екатерина Сергеевна врач

Лисицына Татьяну Геннадьевна врач

Лозовский Юрий Иннокентьевич врач

Нечаев Виталий Алексеевич врач

Осееева Татьяна Сергеевна врач

Перевалова Людмила Олеговна врач

Сергеев Артур Олегович врач

Серебрянников Евгений Олегович врач

Убодоева Ирина Алексеевна зав отделением

Хабудаев Владимир Анатольевич главный врач

Благодарность Президента РФ объявлена

Абзаевой Ирине Васильевне врачу

Аносовой Надежде Викторовне медсестре

Антипиной Наталье Викторовне старшей медсестре

Дмитриевой Наталье Федоровне медсестре

Золотухиной Ольге Михайловне старшей медсестре

Михайлову Алексею Владимировичу врачу

Чернояровой Оксане Викторовне медсестре

Шестаковой Светлане Владимировне старшей медсестре

Яковлевой Оксане Павловне лаборанту