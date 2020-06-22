Как летчик из Братска за три дня выследил и уничтожил немецкого аса, сбившего 350 советских самолетов

- «Смотри, внучок, вон она - золотая птичка летит», - сказал дедушка Анатолия Шаманского своему внуку, когда тому было всего лет шесть. Мальчишка в тот день впервые увидел самолет. Крылатая машина парила над маленьким поселком Седаново, что под Братском, а он с восторгом вглядывался в небо… Дед тогда и подумать не мог, что Толя станет человеком-легендой и будет летать еще на более мощных «чудо-птицах», совершая подвиги, навсегда вошедшие в историю.

А вписал свое имя в летопись Великой Отечественной Анатолий Шаманский, когда три дня сумел сделать то, чего другим не удавалось несколько месяцев. Летом 1943 года 25-летний сибиряк смог выследить и уничтожить немецкий Ме-109 (Messerschmitt Bf 109), которым управлял летчик-ас. Фашистский стервятник успел сбить 350 советских самолетов, пока на просторах неба ему не повстречался Шаманский на своем Як-1. Но обо всем по порядку.

В братском музее сохранилась автобиография Анатолия Шаманского, которую он написал сам о себе. ФОТО: «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары».

ОТ СТАНКА НА ЗАВОДЕ ДО ШТУРВАЛА ВОЕННОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ

Повлияло ли на решение Анатолия стать военным летчиком детское впечатление от впервые увиденного самолета, неизвестно. В те годы все советские мальчишки, которые хотя бы раз вживую видели «железную птицу», мечтали вырасти и управлять такой же. Это были 1920-е…

- Отец Анатолия в годы Гражданской войны воевал на стороне красных в отряде Каландаришвили, - рассказывает "КП"-"Иркутск" краевед Лилия Андреева из Братска. Она изучала биографию Шаманского и в начале 2000-х даже общалась с племянником героя (где он сейчас, неизвестно. - Прим. ред.). Поэтому неудивительно, что сын тяготел к военному делу. Вообще семья Шаманских была многодетной - четыре мальчика, три девочки. Толя рос крепким голубоглазым юношей. Обожал охоту и собак, без которых в тайгу профессионал, конечно, не пойдет. Забегая вперед, скажу, что в полет Анатолий Федорович всегда брал щенка. А после войны вернулся домой уже с подросшим псом.

И все-таки именно с авиацией его связал случай. В 1931-м отца большого семейства раскулачили и отправили на шесть месяцев в иркутскую тюрьму. Каким-то чудом старшая сестра Анатолия Александра сумела найти работу в Иркутске и вскоре перевезла сюда всю семью.

- Анатолий учился в вечерней школе, подрабатывал модельщиком на Заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева и параллельно ходил на курсы шоферов, - продолжает Лилия Андреева. - Здесь же, в Иркутске, и проявилась страсть к самолетам.

Парень записался в аэроклуб, где научился отменно летать на планерах. А когда в мае 1940-го, его призвали в армию, услышал от матери наказ: «Служи Родине честно, сынок».

После этих слов 22-летний Анатолий попросил командование отправить его в летную школу. В Оренбургском училище, где готовили военных летчиков, курсант Шаманский показал себя очень смелым и инициативным.

Анатолий Шаманский во время войны получил несколько наград. Среди них: Ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». ФОТО: «Братский городс

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

На фронт отважный юноша попал в мае 1942 года, после того как прошел обучение в Сталинградской военно-авиационной школе пилотов. И сразу же боевое крещение. 25 мая во время отступления наших войск на Дону и на Кубани Анатолий прикрывал бойцов от налетов фашистских бомбардировщиков. Жаркие воздушные схватки, тактика на поражение и даже какие-то свои приемы. Так все узнали о бесстрашном и смелом летчике-сибиряке.

«Личный боевой счет сбитых самолетов противника вами открыт. Надеюсь, вы умножите славу отважных советских соколов», - такие строчки написал в приказе командир. За 34 боевых вылета, участие в 12 воздушных боях и сбитый «Хеншель-126» Шаманский получил первую награду - медаль «За отвагу».

А вообще своими заслугами Анатолий хвастаться не любил. Статей с его воспоминаниями о войне нет. Это подтверждала и мать летчика Мария Потаповна в одном из редчайших послевоенных интервью. «Он даже не рассказывал, за что награды, - говорила она. - Толя мало писал с фронта. Я и не знаю даже, сколько самолетов он сбил».

Благодарность от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, объявленная Анатолию Шаманскому летом 1943 года. ФОТО: «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары»

ЛЕГЕНДАРНЫЕ «КАРУСЕЛИ»

Однако сохранилось одно ценное воспоминание, которым Анатолий поделился со своим братом Василием. История потом передавалась из уст в уста и стала известна краеведам.

Итак, лето 1943 года. Неуловимый ас появляется в небе над Украинским фронтом. На протяжении нескольких месяцев «Рыцарь воздуха», как называли его сами фашисты, сбивает по несколько наших бомбардировщиков. То, что он уничтожил 350 советских самолетов, немцы хвастались в листовках, которые сбрасывали на позиции.

«Русские, вам никогда не достать нашего летчика», - нагло писал враг. Однако их самоуверенность была омрачена. На уничтожение немецкого воздушного снайпера отправляется сибирский сокол Анатолий Шаманский. Як-1 мессер вступили в бой.

«Анатолий решил действовать сразу, а не устраивать с противником воздушные «танцы», - гласит история. - Наш летчик набрал высоту, подлетел с солнечной стороны и ударил по фрицу из пулеметов, но тот увернулся, резко уйдя в пике».

«Карусель», как тогда называли воздушный бой, продолжалась до тех пор, пока у обоих не закончились боеприпасы. И тут произошло то, чего Анатолий точно не ожидал: немец, поняв, что его противник силен так же, как он, подлетел к сибиряку крыло в крыло и поднял большой палец, тем самым показав свое восхищение. Наш парень ответил тем же, и самолеты ушли на свои позиции.

Очередное «свидание» в небе состоялось на третий день вылета. На рассвете Анатолий поджидал «старого приятеля» на значительной высоте. Зная, что у мессера маневренность хуже, он бросил в пике свой Як и увидел пузо немецкого «червового туза». Анатолий ударил по пролетающему над ним противнику - самолет фрица задымился и стал падать. Катапультироваться пилот не успел. Мессер рухнул на территорию советских войск. По найденным в кабине документам выяснилось, что неуловимый ас воевал в Испании и Франции.

- За этот бой сибирский сокол получил орден Красного Знамени, - объясняет Лилия Андреева. - Ну а за всю войну он был награжден еще орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Ну а высшую правительственную награду - звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», Анатолий Шаманский получил 10 апреля 1945 года. Вот строчки из приказа. «Награждается за образцовое выполнение боевых заданий, за лично сбитые 16 самолетов противника, за успешное проведение 253 боевых вылетов, за мужество и отвагу».

Одна из немногочисленных статей об Анатолии Шаманском.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После Победы уже капитан Шаманский служил в Венгрии. Уволиться из армии ему пришлось в 1954 году по состоянию здоровья. Сначала летчик вернулся в Иркутск, а затем переехал в Сухуми. Про семью героя известно не так много.

- У него была жена, сын и дочь, - говорит Лилия Андреева. - Я делала запрос в Сухуми, чтобы узнать, остались ли там его близкие, но в ответе сообщили, что сведений нет.

Умер герой 16 июля 1966 года в возрасте 47 лет. Похоронен на Михайловском кладбище в Сухуми. Имя летчика-героя помнят и в родном Братске. В 1983 году здесь назвали улицу его именем, а в 2005-м, к 60-летию Победы, в сквере на улице Янгеля установили памятник Анатолию Федоровичу Шаманскому.

В 1983 году в родном Братске установили стелу Анатолию Шаманскому. ФОТО: «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары»

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Сменил имя на фарт?

В разных исторических источниках есть информация, что настоящее имя Анатолия Шаманского - Иван, которое ему дали при крещении. Во время первых боевых вылетов его самолет подбили, и летчик с трудом дотянул до аэродрома. Шаманский счел свое имя невезучим и сменил его на Анатолия. По другой версии, имя изменил в честь погибшего друга-однополчанина.

КСТАТИ

Неуловимый ас в переводе с французского означает «туз». Немцы кичились званием аса и давали его летчикам еще во время Первой мировой войны, после того как сбивали 10 самолетов. Это позволяло асу украсить фюзеляж своего самолета головой тигра или змеи, некоторые рисовали карточных тузов.