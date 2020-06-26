Трихолог в Иркутске: о выпадении волос, трансплантации волос и плазмотерапии

Увы, но чудодейственного рецепта, в поисках которого мечутся те, у кого редеют и выпадают волосы, еще не изобрели. Организм наш очень непростая система, здесь все взаимосвязано, и на состояние шевелюры влияют и генетика, и стрессы, и образ жизни, и питание, и недостаток витаминов. Что можно сделать в вашем случае, как остановить выпадение волос, скажет только врач. Сегодня консультацию читателям «КП» в Иркутске дает трихолог Олег Иванов, практикующий в Байкальском центре многопрофильной медицины.

Пересадка волос: кому подходит этот метод

- Теряя шевелюру, обычно начинают борьбу за свою прическу с похода в салон красоты и только потом, если понимают серьезность проблемы, идут к трихологу - как в Иркутске, так и везде. В каких случаях врач рекомендует пересадку волос?

- Пересадка волос, или, иначе говоря, трансплантация, показана в первую очередь мужчинам и женщинам с андрогенетической алопецией (облысение по мужскому и женскому типу), особенно при выраженном сдвиге передней границы роста волос и просвечивающей кожей в области темени. Также при желании можно сделать гуще бороду и брови. Кроме того, пересадка волос может быть необходима, если волосы невосполнимо потеряны вследствие травмы, очагового врожденного недоразвития волос, тракционной алопеции (выпадение волос из-за сильного натяжения волос при тугой прическе, часто у гимнасток, балерин).

Особое внимание рубцовой алопеции, где пересадка волос возможна после остановки воспалительного процесса.

- Часто ли в Иркутске приходят к трихологу с идеей пересадки волос?

- Нечасто. Основной пациент трихолога - женщины с выпадением волос гормонального, дефицитного происхождения или с начальными признаками андрогенетической алопеции, которым пересадка не показана. Те, кому же показана пересадка, часто неосведомлены или верят, что их проблема решается не с помощью пересадки волос.

- Какие же предубеждения бывают у пациентов по поводу пересадки волос?

- Зачастую пациенты представляют грандиозную операцию с располосованной кожей головы, кровищей, с погружением в медикаментозный сон (наркоз) и длительным нахождением в реанимационной палате после операции. Да, операция длительная, может идти до 10 часов, но в наркоз не погружают, проводится местное обезболивание скальпа. Чтобы пациент не уставал, делаются перерывы, для пациента заказывается обед.

Волосы для пересадки берутся у самого пациента с затылка, висков, а если хочется гуще, но волос не хватает, то дополнительно берут с туловища, лобка, ног и рук. Пересаживают по волоску или группе волосков (бесшовный метод), поэтому в зоне, где взят волос, не остается шрамов.

После операции пациент идет домой. На следующий день его обучают правильно мыть пересаженные волосы пока они приживаются.

Фото: Байкальский Центр многопрофильной медицины

Когда в Иркутске необходимо идти к трихологу

- Волос мы лишаемся постоянно. Этого нельзя не заметить при мытье головы или расчесывании. Но в каких случаях достаточно вспомнить о витаминах, содержащихся в овощах и фруктах, а в каких нужно идти к трихологу в Иркутске?

- Объективно оценить ситуацию может только врач. Общее правило: если выпадает волос больше, чем обычно, значит, что-то пошло не так, значит, сбой в работе организма. Конечно, пытаясь навскидку оценить, сколько волос они потеряли, дамы с длинной шевелюрой обычно преувеличивают ситуацию, а представители сильного пола с короткой стрижкой - наоборот.

Основной «сигнал бедствия» - поредение волос. Это может говорить о том, что волосы истончились и ослабли, что как раз характерно для андрогенетической алопеции.

Может происходить и обламывание стержня волоса. Причин здесь много, и они не только генетические. Это часто ограничительные диеты, нерациональный прием лекарственных препаратов, стресс и недосып. Потребуется не только проверить волосы специальным прибором под увеличением, но и сдать анализы, проконсультироваться с врачом. Возможно, вам назначат консультации у смежных специалистов (все перечисленное можно сделать в нашей клинике) или более сложные исследования.

Фото: Байкальский Центр многопрофильной медицины

Причины выпадения волос

- Выпадение волос у мужчин сегодня - почти норма. К этому все привыкли и относятся к тем, у кого есть залысины, совершенно обычно. Но ведь та же проблема может преследовать и дам! А это уже удар по женской красоте. Гены - и ничего нельзя поделать?

- Гены пока менять не умеем, но процесс утраты волос можно остановить, замедлить. С течением времени волосы в определенной степени начинают терять все. Ускоряют процесс преждевременного старения волос неправильное питание, недостаток сна, стрессы, вредные привычки и нерациональное применение лекарственных средств.

Оптимальный подход к профилактике и лечению алопеции - нормализация работы собственных регуляторов клеток (гормоны, пептиды, аминокислоты, ферменты и др.). Перспективным способом решения этой проблемы является метаболитная терапия, или органотерапия гидролизатом плаценты человека (препараты Мэлсмон, Лаеннек).

Волосы и правильное питание

- Правда ли, что состояние волос зависит от питания? Какая диета в этом случае лучше?

- Да, действительно, на состояние волос влияет не только генетика. Обратите внимание на питание. В меню должно быть достаточно белковых продуктов. Учтите, что белок – это основной строительный материал для организма, в том числе и для волос. Еще важно иметь в норме показатели железа в крови. Его основной источник - мясо, поэтому не увлекайтесь вегетарианством.

Относительно остального - все весьма индивидуально. И, безусловно, в беседе с трихологом в Иркутске, после детального изучения вашего физического состояния, вы получите конкретные рекомендации.

Плазмотерапия и другие методы лечения выпадения волос

- Самый популярный, по крайне мере по отзывам, - это метод лечения плазмой крови. В Иркутске трихологи его используют?

- Да, используют. Введение плазмы крови в кожу головы пациента - очень эффективно. Только профессиональный трихолог в Иркутске может качественно ее подобрать и проконтролировать. В Байкальском центре многопрофильной медицины применяются авторские методики этой процедуры. Пациент сдает небольшое количество крови, которую обрабатывают, выделяют плазму и потом именно ее вводят с помощью микроинъекций под кожу. Но это только один из методов. В арсенале профессионального трихолога в Иркутске их достаточно. И в совокупности они все призваны решить ваши проблемы и вернуть возможность иметь красивую прическу.

Фото: Байкальский Центр многопрофильной медицины

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