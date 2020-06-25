2020-06-25T09:01:56+03:00
Общество

Пандемия и бизнес: Как предприниматели Приангарья преодолевают кризис

На территории опережающего развития работает предприятие, которое увеличило объемы производства
Юлия УЛЫБИНА
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В условиях распространения коронавирусной инфекции пострадали многие сферы бизнеса. Но есть и предприятия, которые быстро сориентировались и обернули эту ситуацию в свою пользу. Одно из таких – открытый в 2018 году на территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском завод по производству дезинфицирующих и антисептических средств.

На крупнейших маркетплейсах страны

С началом пандемии бизнес компании «СмартСинтез» претерпел позитивные изменения. Как рассказал Георгий Мусихин, коммерческий директор предприятия, в связи с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции спрос на продукцию увеличился, появились новые клиенты. Как следствие, возросли и объемы производства.

- Основные сложности, с которыми мы столкнулись, были связаны с поставками сырья и упаковки. По многим позициям на рынке сложился определенный дефицит. Не все поставщики выполняли свои обязательства перед нами. Но мы при этом все свои контракты отрабатываем вовремя и в полном объеме. В этом нам помогло то, что основную часть сырья, необходимую для производства наших средств, мы синтезируем самостоятельно, - отметил Георгий Мусихин.

Георгий Мусихин, коммерческий директор предприятия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Георгий Мусихин, коммерческий директор предприятия.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СмартСинтез» - первый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское». Этот статус компания получила в августе 2016 года в целях реализации инвестпроекта по созданию производства профессиональных дезинфицирующих и антисептических средств.

Сегодня это предприятие - единственный в Иркутской области производитель такого рода продукции.

Все средств имеют широкий диапазон применения. Их используют учреждения здравоохранения, ветеринарные клиники, салоны красоты, детские сады и школы, гостиницы, кафе, рестораны и другие организации.

Дезинфицирующие средства и кожные антисептики не содержат агрессивных для человека и окружающей среды веществ. В составе средств отсутствуют фенолы, альдегиды, хлор. Основной компонент -

активный водорастворимый полимер гексаметиленгуанидин, разработанный и запатентованный сотрудниками Иркутского института химии. Вся продукция прошла необходимые исследования, была доказана ее эффективность.

Недавно предприятие зарегистрировало и запустило в продажу не содержащее хлора средство для очистки и воды в плавательных бассейнах. Также оно продолжает наращивать объемы.

- Мы перестроили производство, работаем в несколько смен. Предприятие может выпускать до 20 тонн продукции в сутки, - сообщил Георгий Мусихин. - В настоящее время линейка продукции включает 9 средств. Идет научная работа по пяти новым средствам. Это, к примеру, дезинфицирующее мыло, ополаскиватель для рта, дезсредство для нужд ветеринарии.

Продукцию можно купить не только в России, но и за ее пределами - в странах Азии и Европы, ближнего зарубежья. При этом жители Иркутской области, увидев информацию на упаковке, нередко удивляются: неужели это производят в нашем регионе, в Усолье-Сибирском?

- Наша продукция представлена на многих крупных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon. Есть она и в иркутском интернет-магазине Irmag. То есть, нашу продукцию всегда можно приобрести онлайн, - обратил внимание Георгий Мусихин. - Изначально наши средства широко использовались в сфере здравоохранения. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, они получили более широкое применение.

Предпринимателей поддерживают не только рублем

Светлана Васильева, исполнительный директор ООО «СмартСинтез», отметила, что предприятие, став первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития, предоставляет отчетность во многие организации и ведомства, то есть его деятельность абсолютно прозрачна.

Пользуясь установленными в рамках ТОСЭР налоговыми преференциями, компания создает новые рабочие места, имеет возможности для развития.

Светлана Васильева, исполнительный директор ООО «СмартСинтез». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлана Васильева, исполнительный директор ООО «СмартСинтез».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас, в период пандемии, государство предоставляет предпринимателем множество мер поддержки. Но мы субсидиями пользовались и до этой непростой ситуации. Например, это касается возмещения затрат на приобретение производственного оборудования,- сказала Светлана Васильева. – Высвобождаемые благодаря такой поддержке средства мы можем пустить и на проведение различных исследований, и на разработку новых средств.

Производство в Усолье-Сибирском создавали с нуля. Все началось в 2016 году с приобретения земельного участка и здания. На протяжении всей своей деятельности предприятие старается пользоваться предлагаемой государством помощью.

- На территории региона много институтов развития, начиная с Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области. Мы часто пользуемся его услугами, в том числе обращаемся во входящий в ФПП Центр поддержки экспорта, который помогает нам в сертификации товаров для выхода на зарубежные рынки. Соглашение о сопровождении инвестпроекта у нас заключено с Агентством инвестиционного развития Иркутской области. При этом надо сказать, что финансовая помощь – это даже не самое главное. Важно, когда в нужное время включается административный ресурс, - подчеркнула исполнительный директор предприятия.

На вопрос, действительно ли кризис – это время возможностей, представители компании ответили: «Да, это мобилизация. Когда человека ставят в определенные условия, мозг начинает работать по-другому, рождаются новые идеи».

- Мы думаем, что пандемия зародит новую санитарную культуру, и наша продукция будет еще более востребована, - резюмировали они. - Эпидемия закончится, а привычка пользоваться антисептиками останется. Мы производим средства, с помощью которых люди заботятся о своем здоровье. Ннам всегда приятно отвечать за качество продукции и получать положительные отзывы.

Как отметили в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области, «СмартСинтез» - яркий пример успешного развития инвестиционного проекта, когда в результате эксклюзивной научной разработки, предпринимательской инициативы и государственной поддержки появилось масштабное производство и востребованный высокотехнологичный продукт, который в условиях карантина стал товаром первой необходимости. За 4 года объем инвестиций в производство вырос с 7 до 31 млн рублей. Была проделана огромная работа по выводу продукта на рынок. В результате маленькое предприятие выросло в перспективный завод, готовый локализоваться и на других площадках.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

Тел. (3952) 43-64-54.

Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru

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«Фейсбук»: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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