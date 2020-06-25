Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области

Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», было назначено на 22 апреля. Однако пандемия внесла свои коррективы, и в итоге определена новая дата. Общероссийское голосование состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше - с сегодняшнего дня, 25 июня.

Кстати, в регионе уже изготовили 1 861 205 (!) бюллетеней. Из них 315 626 напечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Что это за комплекс? В обиходе его называют электронной урной. Он позволяет подсчитывать голоса в автоматическом режиме. Такие системы доступны на участках в Иркутске. Кроме того, на всех без исключения территориях предприняты меры безопасности в связи с пандемией: социальная дистанция, отсутствие очередей, а также раздача масок - это обязательно.

1 861 205 бюллетеней изготовлено, из них:

315 626 - для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Более 15 000 членов участковых и территориальных комиссий.

- Бюллетени отпечатают черной краской поверх защитной (тангирной) сетки зеленого цвета. Эта сетка на обычных бюллетенях будет на лицевой стороне. Для КОИБов изготовят бюллетени со специальной черно-белой рамкой по краям, а зеленую защитную сетку нанесут на оборотную сторону.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК!

При ЦИК России работает информационно-справочный центр. Любой позвонивший может получить информацию об особенностях участия в общероссийском голосовании, узнать о графике работы пунктов приема заявлений, уточнить номер своего участка, его адрес и телефон.

Звонки принимаются по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20. Телефон для звонков граждан России, находящихся за пределами страны, +7-499-754-00-20.

ГОЛОСОВАНИЕ НА УЧАСТКЕ

НЕДЕЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Прийти на участок для голосования можно в любой удобный для вас день с 25 июня по 1 июля.

В профилактических целях в местах голосования:

- обустроен пункт температурного контроля с дезинфекционным ковриком при входе;

- организовано место для дезинфекции рук;

- выдаются одноразовые перчатки, маска и ручка всем пришедшим голосовать;

- нанесены специальные линии-указатели, что поможет обеспечить бесконтактное передвижение граждан по участку и соблюдение санитарной дистанции.

Места для голосования находятся в просторных помещениях. Для удобства они оборудованы там, где традиционно располагается ваш избирательный участок.

Все члены участковой комиссии и наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Все контактные поверхности и места для тайного голосования подвергаются дезинфекцию не реже одного раза в час.

Участник голосования на расстоянии предъявляет паспорт в развернутом виде.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ

По предварительному согласованию с вами члены комиссии и наблюдатели придут с переносным ящиком для голосования, но в квартиру не зайдут - голосование проходит бесконтактно.

На членах комиссии будут надеты халат, маска и перчатки, при себе - средства дезинфекции. Наблюдатели - в маске и перчатках.

На ручку двери повесят пакет, в котором находится все необходимое для голосования: маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и одноразовая ручка, а также сам бюллетень и заявление, где вы должны расписаться, что получили бюллетень.

Ящик для голосования поставят рядом с дверью. При этом члены комиссии отойдут на безопасную дистанцию - не менее двух метров.

Открыв дверь, покажите членам комиссии паспорт в раскрытом виде, не передавая им в руки.

Заберите пакет. Дома, надев средства защиты, заполните бюллетень и распишитесь в заявлении за его получение.

Далее опустите бюллетень в ящик для голосования, предварительно свернув его.

Заявление опустите в отдельный бокс.

КСТАТИ

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Те, кто в эту неделю находятся не по месту регистрации, смогли воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Они будут голосовать на удобном для них участке. Срок приема заявлений для общероссийского голосования по месту фактического нахождения истек 21 июня. Всего такой услугой решили воспользоваться около 8000 человек.

В течение недели, с 25 июня по 1 июля, приходите на выбранный вами участок.

Не забудьте паспорт!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кто первый

В Иркутской области досрочное голосование провели в отдаленных и труднодоступных местностях. Первыми свое мнение по поправкам высказали работники метеостанции Хадама в Нижнеудинском районе. Члены участковой комиссии добирались туда на вертолете. Также в этом этапе проголосовали жители Казачинско-Ленского и Катангского районов. Всего там зарегистрировано около 7000 участников голосования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Куплено для членов избиркома и участников голосования:

1 700 000 одноразовых масок

1 700 000 пар перчаток

60 тонн антисептиков

1 200 000 ручек (для заполнения бюллетеней)

СКАЗАНО

- Каждый участник голосования и член избирательной комиссии будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. На входе в помещение всем измерят температуру с помощью бесконтактного термометра, каждому выдадут перчатки, маску и одноразовую ручку. Специальная разметка на полу позволит организовать соблюдение дистанции. Для всех нас приоритетом является сохранение здоровья граждан.

Татьяна Шеметова, заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области.

Положение о викторине «Конституция - это я!»