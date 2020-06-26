Наркобизнес онлайн: иркутские драгдилеры распространяют смерть в мессенджерах

Как известно, любой товар можно купить в интернете, не выходя из дома. Перевел положенную сумму и его вам доставят в удобное время в любую точку. По такой же схеме в последние годы начали «работать» и наркоторговцы, которые травят запрещенными веществами тысячи людей. О том, как наркобизнес стремительно переходит в режим онлайн, и как уберечь своих детей от смертельных групп, накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, рассказали иркутские наркополицейские.

- Сайты уже прошлый век, сейчас все интернет-магазины по продаже наркотиков в мессенджерах, - предупреждает старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области майор полиции Иван Атыев. – Так что, родителям подростков советуем проверять, в каких группах состоят их дети. Преступники создают чаты, добавляют людей, которые употребляют наркотики, заманивают новых клиентов, публикуют прайсы. В процессе общения начинают рекламировать другие интернет-магазины, рассказывают о скидках, и, конечно, принимают заказы. В основном так сегодня распространяют спайсы и синтетические запрещенные вещества.

Уходят в мессенджеры драгдилеры еще и потому, что совершать сделки можно анонимно. Онлайн-общение продавца и покупателя сводится к минимуму — они не знают и не видят друг друга. Курьер доставляет «заказ» в одно из произвольно выбранных укромных мест, а покупательзабирает так называемую«закладку». Схема известная. Наверняка, в соцсетях многие видели, как очевидцы публикуют фотографии, как подозрительные люди ходят где-то во дворах, заглядывают в кусты, под лавочки и даже в мусорные баки.

- Это и есть покупатели, которые ищут закладки, - продолжает Иван Атыев. – Если видите, что кто-то роется под деревом, не проходите мимо. Задерживать самому конечно, опасно. Лучше сразу вызывайте полицию. Попробуйте снять все на видео, запомнить его приметы, одежду, если он машине, запишите госномер. Не раз такая информация помогала нам выйти на сбытчиков. Помогает любая информация. Мы рассматриваем даже анонимные сообщения. В основном закладки делают в частных секторах, на окраинах, проще говоря, там, где малолюдно.

По словам полицейских, 90% торговцев сами не употребляют наркотиков и ведут здоровый образ жизни. Главная их цель – легкие деньги. А кого травить, им неважно.

- В 2018 году мы задержали 28-летнюю женщину, которая на даче организовала лабораторию и прямо там штамповала синтетику. В дальнейшем распространяла ее через мессенджеры, - говорит Иван Атыев. – Прилично зарабатывала, но от наказания ей уйти не удалось.Взяли с поличным, когда она с очередной партией зелья пришла к специальному тайнику, чтобы оставить закладку. На даче нашли порядка 15 кг наркотиков. Это огромная партия. Даже наличие маленького ребенка не помогло ей избежать отсрочки наказания. Женщина отправилась в колонию на 9 лет.

Что касается приговоров для наркопреступников, то в зависимости от количества изъятого вещества, им грозит от 8 лет лишения свободы. В худшем случае можно отправиться за решетку на пожизненный срок.

Так, такое же наказание весной 2019 года получил и 52-летний бывший учитель химии из Иркутска. Педагог отбросил в сторону учебники, домашние задания, и решил найти другое применение своим научным знаниям. Вместе со знакомым они также на даче бывшего педагога построили настоящую нарколабораторию. Их соседи окучивали картошку и пололи грядки, даже не подозревая, что у них под боком находится подпольных цех по производству запрещенных веществ. Пока иркутянин занимался изготовлением наркотиков,

его помощник находил клиентов, которым продавал товар с помощью все тех же закладок в разных городах Приангарья. А теперь ближайшие 11 лет учитель будет рассказывать про свои химические опыты сокамерникам в колонии строгого режима.

- Мнение о том, что на наркотики подсаживаются только подростки из неблагополучных семей ошибочно, - заключает Иван Атыев. – Это может коснуться людей любого возраста и статуса. Поэтому, важно, чтобы горожане не были равнодушными, и если знают о сбыте, сразу сообщали в полицию.