Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 июня: на Байкале разрешат экскурсии на катерах и автомобилях

Коронавирус в Иркутске, 27 июня. Инфекция все сильнее распространяется внутри региона. Заразившихся, по последним данным, 6635 (цифры обновляются). По росту больных регион регулярно входит в топ-10 по стране. Накануне удалось приблизиться к первой десятке и по выздоровевшим. Хорошая новость - выздоровело уже 40% заболевших.

В Иркутской области растет число больных коронавирусом. Фото: Яндекс Коронавирус

Коронавирус в Иркутске, 27 июня: отдохнуть на Байкале в июле смогут далеко не все

И дело не только в том, что в июле в гостиницы и на турбазы будут заселять только жителей Иркутской области, а для всей страны очередь дойдет в августе. За месяц, по подсчетам, озвученным на депутатском штабе ЗС региона, смогут попасть в гостевые дома всего 83 тысячи отдыхающих. А тех, кто готов хоть сейчас поехать на Байкал, много больше.

Так, турбазы и гостиницы смогут использовать не более 50% мест с организацией питания в номерах. Также к работе смогут приступить санатории и курорты, но только по обслуживанию организованных групп по уже заключенным договорам.

Всего планируется открыть 228 турбаз и гостиниц с общим номерным фондом 16,6 тыс. мест. Однако из-за требований по использованию только половины фонда, принимать туристов смогут примерно в 8 тыс. мест в день. Таким образом, за месяц смогут отдохнуть около 83 тыс. туристов.

Одновременно с этим будет разрешен пеший туризм, путешествия на личных автомобилях, экскурсии по воде группами не более 5 человек.

Рост числа заражений коронавирусом.

Коронавирус в Иркутске, 27 июня: больных – как в Петербурге

Медики говорят о том, что сегодня в регионе COVID 19 распространяется внутри семей и офисов. Заболевает один, следом – большинство из тех, кто с ним общался. Течение болезни зависит от иммунной системы организма и того, сколько и каких накопилось хронических болезней. Хорошо, если инфекция протекает как ОРВИ. Но медики говорят о том, что ежедневно регистрируется от 50 до 80 пневмоний – как правило, вирусных. Это больше, чем в среднем в году, в 1, 5-2 раза.

Врачи отмечают, что стало больше людей, которые переносят болезнь тяжело, их число выросло до 40%.

Справиться с пневмониями крайне непросто. Между тем, ежедневно фиксируется столько случаев коронавируса, как в крупнейших городах страны.

.- Надо понимать, что именно сейчас в регионе наступило максимально опасное время, - отмечает ректор ИГМУ Игорь Малов. - Ежедневно регистрируется свыше двухсот заболевших – это показатели, аналогичные Санкт-Петербургу. Но там население больше в разы! Разбирая истории болезни, мы видим, что просто здоровый человек позволил себе немного больше свободы и активности, проигнорировал принципы профилактики и защиты. Заболел, попал в больницу, а кто-то и умер. В семьях, где случаются трагедии, у близких людей один вопрос: зачем надо было ехать на эти массовые мероприятия, дни рождения, праздники?