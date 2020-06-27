Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня: растет заболеваемость в Иркутске и Братске

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня показывает, как медленно, но верно, инфекция захватывает территорию региона. Напомним, количество заболевших на утро этого дня составило 6857 человек. Именно столько человек заразились с начала апреля. К сожалению, не удалось спасти 89 жизней заразившихся, от болезней, не связанных с вирусом напрямую, среди них умерли 49. Выздоровели 2774, и это пока много меньше половины.

Как же распределяются больные по территории, где безопасно, а где - не очень? Изучаем карту распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня: "красная зона"

Прежде всего наиболее сложная ситуация в территориях, помеченных красным цветом. И это прежде всего Иркутск и пригород, где наиболее тяжелая ситуация. В областном центре давно уже, как не раз отмечали медики, идет передача инфекции внутри города, при обычных бытовых контактах и поездках в транспорте. Это немудрено, так как каждый 200-ый горожанин уже лечится от вируса, а сколько его контактов, несмотря на огромный труд эпидемиологов, отследить не удалось? В результате - 3380 заразившихся, 53 умерших и только 884 выздоровевших - меньше трети, меньше. чем в среднем по региону. Рост за сутки - плюс 101 случай. Это требует особой осторожности.

В пригороде ( а Иркутский район на третьем месте по числу заболевших), ситуация значительно лучшее - население в деревнях, хотя и ездит на работу в областной центр, живет более изолированно. Здесь из 593 случаев болезни 309 человек выздоровело, болеют меньше половины. Но за сутки число больных выросло на 25. Это второй результат в регионе.

Усть-Кут, после вспышки у вахтовиков застолбивший второе место по количеству больных, добавил еще 13 случаев за счет местного населения. Что касается вахтовиков, то практически из 800 заразившихся сейчас больны 115. А общая цифра зараженных сегодня - 865, выздоровели 705. То есть практически 90%.

Не увеличивается практически число заразившихся на шахтах и в артелях Бодайбо. Сейчас их 357 и почти все уже вылечились - 276.

Иная ситуация в Братске, который сейчас тоже входит в "красную зону": 356 случаев и 160 выздоровевших. Но тоже практически половина.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня: где еще опасно

На пути к "красной зоне" Ангарск. Сегодня здесь 222 случая, рост за сутки -13. Выздоровевших треть - 77. Серьезная ситуация в Эхирит-Булагатском районе. На не самой густонаселенной территории 165 случаев заражения и только 39 выздоровевших. Тоже можно сказать и о Куйтуне, который стал очагом коронавируса - 116 случаев и 26 вылечившихся, о маленьком Свирске, где больных 89, а выздоровевших 27. В Шелехове, который в 5 раз больше Свирска, 89 случаев и 15 вылечившихся. К сожалению, инфекция захватывает и этот пригород Иркутска, который долго держался. В Слюдянском районе -51 случай, в Черемхове -46, в Усолье-Сибирском -73.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня: где мало больных

В "зеленой" зоне, где нет вируса, по прежнему три района. Это далекая северная Мама, Катанга, где все выздоровели и Казачинско-Ленский район, где тоже выздоровел второй уже больной. А вот в Киренском районе снова зафиксирован единичный случай вируса. Где еще мало больных, меньше десяти? Это Ольхон, Жигалово, Балаганск. Чуна, Качуг, Зиминский, Усть-Илимский, Тулунский, Нукутский районы и город Зима.

Смотрите карту распространения коронавируса в Иркутской области на 27 июня: