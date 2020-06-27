2020-06-27T16:38:26+03:00
Общество

Перекрытие Ушаковского моста в Иркутске 2020: как будет ходить транспорт

Из-за перекрытия со 2 июля по 15 августа Ушаковского моста в Иркутске изменится движение транспорта
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Перекрытие Ушаковского моста в Иркутске 2020: как будет ходить транспорт в районе Маратовского кольца.Перекрытие Ушаковского моста в Иркутске 2020: как будет ходить транспорт в районе Маратовского кольца.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перекрытие Ушаковского моста в Иркутске, которое состоится со 2 июля по 15 августа, создаст автомобилистам массу проблем. Но увы, мост через реку Ушаковку в районе Маратовской развязки надо ремонтировать и он будет закрыт на полтора месяца. В результате изменится движение не только легкового транспорта, но и общественного транспорта.

«В связи с ремонтом моста и временным закрытием движения транспорта по улице Рабочая от остановки «Фортуна» до Маратовской развязки будет изменена схема движения двенадцати городских автобусных маршрутов №№ 8, 9, 13, 15, 27, 31, 32, 52, 56, 67, 81, 87 и троллейбусного маршрута № 3» , - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Администрация города сообщает, как будет ходить транспорт после перекрытия Ушаковского моста в Иркутске. Меняются маршруты, отменяются одни остановки, добавляются другие. Словом, будьте внимательны, планируя этим летом поездки на транспорте в этом районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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