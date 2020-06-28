Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 июня: открываются летние кафе и санатории

Коронавирус в Иркутске, 28 июня. В регионе уже около 7 тысяч случаев заражения и число их ежедневно нарастает — сейчас в среднем на 200 случаев в день. К сожалению, нельзя сказать о том, что так же много случаев выздоровления. Но такая ситуация во всей Сибири. Поэтому накануне было принято решение о продлении режима самоизоляции до 12 июня.

Однако почти все предприятия в регионе работают, этот режим распространяется прежде всего на пожилых людей, на тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями и может работать удаленно. Закрыта в регионе пока вся индустрия спорта и развлечений. Не работают фитнес-центры и долго еще не будет мероприятий, кино и концертов.

Новые случаи коронавируса в Иркутской области. Данные Яндекс Коронавирус.

Коронавирус в Иркутске, 28 июня: открываются летние кафе и санатории

Решение о том, что, несмотря на продление режима ограничений и продолжающийся рост заболеваемости, предприятия турбизнеса надо открывать, было принято неделю назад. И дело не только в том, что сами предприятия этой сферы находятся на грани разорения, но и в том, что люди поехали отдыхать на Байкал самотеком. Лето короткое и хочется отдохнуть.

Сейчас это решение получило конкретику и документальное оформление. Внесены изменения в Указ главы региона о введении режима повышенной готовности. Создается реестр предприятий туристической сферы и гостиничного бизнеса, которые откроются в ближайшее время.

- Предприятия этих отраслей в связи с пандемией коронавирусной инфекции понесли ощутимый ущерб. Мы неоднократно встречались с представителями турбизнеса и общепита, обсуждали условия, при которых они могут начать работать. Для поддержки таких предприятий и внесены изменения в Указ. Теперь они смогут открыться, но при строгом соблюдении санитарных требований, - пояснил глава Иркутской области Игорь Кобзев. - Помимо деятельности предприятий общепита на вынос и по заказу, разрешена работа сезонных летних кафе, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков на дистанции в 1,5-2 метра.

Санаториям и курортам пока можно принимать только организованные группы по госконтрактам (для лечения и профилактики пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготников, в том числе матерей с детьми).

Открываются гостиницы, отели, базы отдыха, турбазы, апарт-отели, кемпинги, фермерские гостевые дома. Но действуют строгие ограничения. Так, размещать гостей можно в номерах с отдельными входами с улицы. Загрузка гостиниц должна быть снижена ровно наполовину. Не собираются пока открывать бассейны, СПА, солярии, сауны. На турбазах и в гостиницах - во всех местах отдыха — питание гостей можно организовать только на летних верандах или на вынос.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 28 июня.