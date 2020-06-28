2020-06-28T08:52:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: чистыми остались всего три района

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня сообщает, что большее количество зараженных в Иркутске [карта]
Мария КНЯЗЕВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: чистыми остались всего три районаКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: чистыми остались всего три районаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье растет количество случаев заражения коронавирусом. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня подскажет, в каком из районов региона больше всего инфицированных. Начнем со статистики: с начала распространения пандемии у нас зарегистрировано уже более семи тысяч случаев заражения – 7083. Прирост за сутки – 226. Из больниц за 24 часа выписали 105 человек, всего выздоровевших – 2879. Продолжают лечение 4111 человек, к сожалению, 69 из них находятся сейчас в тяжелом состоянии. Общее количество смертей в регионе возросло до 93: причиной кончины 41 был коронавирус, еще 52 зараженных умерли от иных тяжелых болезней.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: 146 за сутки в Иркутске

Прирост за сутки 226, как уже было сказано выше. Из этого числа наибольшее количество заражений пришлось на Иркутск. За последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился здесь у 146 заболевших. Большинство случаев заражения регистрируется среди местного населения, это означает, что соблюдение масочного режима – необходимость. Стоит напомнить также, что режим самоизоляции в регионе продлили до 12 июля. Если у вас есть возможность избегать ненужных, лишних контактов – воспользуйтесь ею.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: в Иркутске 2484 человека заразились по контакту

Львиная доля числа заразившихся коронавирусом в Приангарье приходится на региональный центр: с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутске ее подхватили уже 3526 человек (здесь 19 приехавших из других регионов, 37 человек из обсерваторов и 45 вахтовиков). Из этого числа выздоровели меньше трети – 887 человек.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: чистые сегодня на карте три района

Зелеными "чистыми" на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня обозначены Катангский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский районы. Стоит отметить, что из всех территорий Приангарья вирус не добрался только до Мамско-Чуйского района. Там не было ни одного случая заражения COVID-19. В Катангском и Казачинско-Ленском было по два случая заболевания ковидом, все четверо успешно справились с инфекцией – полностью выздоровели.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: после Иркутска большее число заражений в Усть-Куте

К счастью, большинство заболевших в Усть-Куте – 767 человек - уже здоровы. Больными остаются 44 вахтовика и 55 контактировавших с заболевшими. Двое здесь умерли от коронавируса, причиной смерти еще одного инфицированного стало другая тяжелая болезнь.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: в соседнем Ангарске 222 случая

За сутки в Ангарске выявлен всего один новый случай заражения, но выздоровели там всего 83 человека, трое умерли, еще 137 продолжают получать необходимое лечение. В Иркутском районе за 24 коронавирус выявили у 18 пациентов, в Шелеховском районе – 25.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня: смотрим сколько заболевших по районам

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня. Фото: Правительство Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 июня. Фото: Правительство Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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