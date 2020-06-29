Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 июня: регион в пятерке по числу новых случаев по РФ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 июня. Накануне Иркутская область, уже давно державшаяся в десятке по новым случая коронавируса в стране, и вовсе попала в пятерку. Не то , чтобы число новых случаев заболевания заметно выросло - как обычно, больше двухсот. Но вот только в большинстве регионов страны ситуация улучшается. И сегодня Иркутская область обходит Петербург и Нижний Новгород и занимает позиции сразу за многомиллионными Москвой, Подмосковьем, пропуская вперед еще только Ханты-Мансийск.

А всего в регионе зарегистрировано уже более семи тысяч случаев заражения. При этом выздоровевших - около трех тысяч, а вот лечатся больше четырех. Число смертей стремится к цифре -100, хотя преобладает, конечно, ситуация, когда люди умирают от обострения хронических заболеваний на фоне коронавируса.

Коронавирус. Яндекс статистика.

Коронавируса в Иркутске, 29 июня: больных в городе уже больше 3, 5 тысяч

Из всего числа новых случаев заражения, львиная доля приходится на Иркутск. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился уже много больше, чем у 3, 5 тысяч больных. Из этого числа выздоровели меньше трети – около 900 человек.

А вот в в Усть-Куте, который на втором месте по числу случаев болезни из-за вспышки у вахтовиков, совсем другая ситуация. Большинство из более 800 заболевших уже здоровы. Больными остаются 44 вахтовика и 55 контактировавших с заболевшими.

Сложная ситуация в Братске, который наряду с Бодайбо ( здесь болеют и также почти выздоровели вахтовики-золотодобытчики) попал в "красную зону - почти 400 заразившихся и в пригороде Иркутска - больше 600.

А вот где больных не числится - Катангский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский районы. Стоит отметить, что из всех территорий Приангарья вирус не добрался только до Мамско-Чуйского района. Там не было ни одного случая заражения COVID-19. В Катангском и Казачинско-Ленском было по два случая заболевания ковидом, все четверо успешно справились с инфекцией – полностью выздоровели.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске и регионе на 29 июня.