2020-06-29T15:23:49+03:00
Общество

Не пропадет ни одна булочка: в Бурятии возят хлеб в бронированной инкассаторской машине

Необычный автомобиль для доставки сняли на камеру очевидцы [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Не пропадет ни одна булочка: в Бурятии возят хлеб в бронированной инкассаторской машине. Фото: группа crimburyatia.ruНе пропадет ни одна булочка: в Бурятии возят хлеб в бронированной инкассаторской машине. Фото: группа crimburyatia.ru
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Вместо сумок с деньгами – поддоны с хлебом, булочками и другими мучными изделиями, а вместо крепких вооруженных автоматчиков в бронежилетах – водитель в спортивном костюме и шапочке. Необычный инкассаторский автомобиль на одной из улиц Улан-Удэ снял на камеру смартфона случайный прохожий. Фургон с бронированными стеклами и отверстиями для стрельбы был припаркован, нет, не у здания банка, а у продуктового супермаркета. То, как из этой брутальной и крепкой машины достают мягкие, хрустящие и еще горячие хлебобулочные изделия, и заносят их в магазин, развеселило очевидца.

- Вот это автомобиль, - восхитился автор ролика, заглянув внутрь машины. – Бронированный, все тут железное. Мы диву даемся. Это только в Улан-Удэ могут так додуматься.

В Бурятии возят хлеб в бронированной инкассаторской машине.Видео: группа crimburyatia.ru

Передать запах свежеиспеченного хлеба камера смартфона автора видео, конечно, не смогла, да и цену за одну булку, он узнавать не стал. Но, сумел найти плюсы в такой «инкассаторской» доставке.

- Зато ваш хлеб доставят надежно, - восклицает голос за кадром. – Ни одна булочка и ни один лаваш не пропадет.

Конечно, вряд ли бурятские инкассаторы в свободное от работы время решили заняться еще и доставкой хлеба. Скорее всего, бронированную машину просто купили для того, чтобы работать на доставке. Надпись «Инкассация» и название банка новый владелец стер, а полоску на кузове не стал убирать.

- Бывает, что машины перепрофилируют, - объясняют «КП-Иркутск» в пресс-службе бурятского ГИБДД. – Возможно, автомобиль действительно, просто оказался списан в инкассаторской службе и продан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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