"Ваня, приезжай к нам в Анапу!": сибирячка пригласила мальчика с ДЦП и его маму бесплатно отдохнуть в ее доме на море

Восьмилетний Ваня Суров из северного Усть-Кута мечтает путешествовать. Правда, пока что он побывал с мамой только в Иркутске и Новосибирске, да и то ездил не на отдых, а на лечение. Увы, у этого улыбчивого, приветливого и открытого мальчишки с рождения тяжелый диагноз - ДЦП. Он не умеет ходить, с трудом разговаривает, но понимает все, что происходит вокруг, и буквально живет новыми впечатлениями. Только вот развлечений в родном городке у Вани немного: погулять на улице, сидя в инвалидной коляске, или дома посидеть в интернете, посмотреть видео.

Три года назад мальчик впервые увидел Черное море на экране планшета, и мама, заметив блеск в его глазах, пообещала: «Вот поставим тебя на ноги и обязательно съездим в Анапу!» Тогда они и не думали, что мечта о море очень скоро сбудется. Но обо всем по порядку.

- Все началось с того, что в 2019 году местные волонтеры объявили сбор денег на лечение Вани в одной из клиник Харбина в Китае, - рассказывает «Комсомолке» его мама Василиса Сурова.

Девушка пять лет назад развелась с мужем, воспитывает сына одна, живут они на пособие. Из родных - пожилая мать и дядя, они, конечно, помогают Василисе по возможности, но все равно денег на заграничное путешествие у семьи не наберется.

Сам передвигаться он может только так. Фото: личный архив.

- Неравнодушные горожане собрали для нас больше 200 тысяч рублей! Нас уже ждали в клинике, но из-за коронавируса лечение отложили на неопределенное время, - продолжает сибирячка. - Я думала, свозить Ваню хотя бы в Иркутск, развлечь его, сводить на массаж к специалистам. И вдруг волонтеры звонят мне со словами: «Вас с сыном приглашают в гости в Анапу!»

Василиса Сурова не могла поверить свалившемуся счастью. Но кто и почему решил исполнить заветное желание ребенка?

- Увидела в 2019 году передачу про Ваню на местном телевидении и захотела ему помочь, - рассказывает 51-летняя Елена Каримова из Усть-Кута (она уже пенсионерка, раньше помогала в работе мужу-бизнесмену). - У моей семьи есть просторная квартира в Анапе, куда мы летом ездим отдыхать. И я задумала пригласить его и Василису к нам в гости на Черное море, на месяц-другой. Разумеется, бесплатно!

Елена вынашивала эту идею с прошлого года. Распланировала, какие мини-экскурсии проведет гостям, как они вместе будут купаться в море, ходить в дельфинарий. Тем более, она едет отдыхать с 9-летней дочкой, в компании всем будет веселее. Волновалась, вдруг Василиса откажется? Ведь поездка на другой край страны с ребенком на инвалидной коляске - дело нелегкое.

- Места хватит всем, у нас восемь комнат, а во время прогулок с коляской я ей буду помогать, - улыбается Елена Каримова. - Справимся! Места хватит всем, у нас квартира на восемь комнат, два санузла, Ване будет комфортно. В Анапу часто привозят детей с ДЦП для оздоровления, поэтому я надеюсь, что после отдыха он почувствует себя лучше.

Мальчик любит фотографироваться. Фото: личный архив.

Когда еще выпадет шанс исполнить свозить ребенка в теплые края?

- Ваня очень любит плескаться в воде, поэтому поездка к морю для него - праздник, - рассказывает Василиса. - Он уже нашел в интернете фотографии Анапы, радостно показывает мне на них, мол: «Я уже мысленно там!» Потихоньку собираем вещи. Волонтеры заказали нам авиабилеты из суммы, собранной на поездку на лечение и оздоровление Вани в Китае. Надеюсь, что оставшихся денег нам хватит на это.

Вылет запланирован на 15 июля, обратно - через месяц. А сибирячка, пригласившая их в гости, поехала с дочкой в Анапу пораньше, чтобы подготовиться к встрече.

- Возможно, в будущем смогу принять к себе в гости на море и других ребят с ДЦП из Усть-Кута, хочется помогать им по мере возможности, - откровенничает Елена Каримова. - На душе от этого становится теплее.

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