Выяснились подробности о том, как пройдет ЕГЭ в Иркутской области

Если бы не коронавирус, то выпускники школы сейчас ушли бы на каникулы. Но они вынуждены готовиться к ЕГЭ. Экзамены стартуют уже на этой неделе, напомним, первые испытания - по географии, литературе и информатике - намечены на 3 июля. Закончится основной период 25 июля. В этом году проверять свои знания будет 12 571 выпускник 11-х классов и прошлых лет.

Ну а пока, 29 и 30 июня, в школах Иркутской области проходит пробный этап ЕГЭ, без учеников. Это такая генеральная репетиция, когда преподаватели проверяют аппаратуру и обстановку в кабинетах, еще раз прогоняют «сценарий» Единого государственного экзамена, чтобы в день икс не возникло накладок. А новшеств в этом году из-за коронавируса предостаточно, не считая того, что сроки сдачи перенесли на июль, а аттестаты 11-классникам уже выдали.

Итак, важный вопрос: как обезопасят ребят от коронавируса? Мер много. Одна из главных - дезинфекция. Обязательно будут обрабатывать школьные автобусы, которыми повезут детей на экзамены (водителям и юным пассажирам выдадут маски), а также кабинеты - до и после каждого испытания.

Далее - минимум контактов. Например, массовые ЕГЭ проведут в кабинетах с двумя отдельными входами, а перед каждой дверью нанесут специальную разметку, чтобы выпускники не толпились. За парты их рассадят в зигзагообразном порядке. Более того, самые популярные в Приангарье предметы, а это русский язык (его напишут 12 тысяч выпускников), базовая математика (8 тысяч участников) и обществознание (6 тысяч экзаменуемых) будут сдавать в два потока, в том числе в резервные дни.

И это еще не все. У всех без исключения - и детей, и преподавателей - перед экзаменом измерят температуру. Но что если у выпускника заметят жар и другие признаки болезни? В общем потоке сдавать экзамен такой ученик не будет. Для тех, кто может быть болен, оборудуют отдельные двери, через них выведут. Кроме того, сотрудники пунктов приема экзамена должны будут до прихода детей отметить в специальном журнале, что они не были в контакте с зараженными COVID-19.

В самих помещениях разместили бактерицидные лампы и антисептик для рук. Экзаменаторы будут в медицинских масках, ну а выпускники могут надеть их по желанию.

- Пункты проведения экзаменов полностью готовы, - заверила во время пресс-конференции исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Кстати, общественные наблюдатели в этом году большей частью будут следить за проведением ЕГЭ не в самих пунктах сдачи, а в режиме онлайн - для этого в кабинетах размещены камеры.

КОНКРЕТНО

Даты ЕГЭ-2020

Основной период:

3 июля - география, литература и информатика.

6 и 7 июля - русский язык.

10 июля - профильная математика.

13 июля - история и физика.

16 июля - обществознание и химия.

20 июля - биология и письменная часть по иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная часть по иностранным языкам.

24 июля - резервные дни по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, и 25 июля - по всем предметам.

Дополнительный период:

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам.

5 августа - ЕГЭ по русскому языку.

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день.