Почему в Иркутской области стало меньше разводов

В начале пандемии обсуждалось: мол, многие супружеские пары не пройдут проверку самоизоляцией, устанут общаться друг с другом в режиме 24/7 и в итоге разбегутся. Но статистика удивила: по данным Иркутскстата, c января по апрель (а с конца марта как раз начался карантин) количество разводов снизилось на 16,7% по сравнению с прошлым годом! В чем причина? Может быть, мужья и жены, наоборот, стали больше ценить семью, проводя с ней много времени? Или причина в формальностях: из-за коронавируса не подашь документы на развод?

- Это связано с введением режима повышенной готовности, - поясняет заместитель руководителя службы ЗАГС Иркутской области Елена Ткаченко. - Суды временно не рассматривали дела о расторжении браков. ЗАГСам тоже было рекомендовано отложить все заявления (кроме регистрации рождения и смерти, а также заранее запланированных свадеб) на даты после 1 июня. Сейчас процедуры расторжения и заключения брака возобновились и идут в ускоренном темпе, так что по итогам 1-го полугодия 2020-го, думаю, выйдем на показатели прошлого года.

По этой же причине с января по апрель в Приангарье заметно уменьшилось и количество браков - на 15,8% относительно 2019 года. Но ничего, молодожены наверстают упущенное! Тем более что летом, в сезон жары и отпусков, у нас всегда случается свадебный бум.

Однако эксперты не отрицают: новые семьи нынче все-таки создаются реже, чем несколько лет назад.

- Причина в том, что сейчас в брак впервые вступает малочисленное поколение, рожденное в 1990-х, поэтому меньше и браков, и разводов, - комментирует доктор социологических наук, доцент, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

За первые 4 месяца этого года связали себя семейными узами 3667 пар, а разошлись 3157. То есть на каждую тысячу новых семей пришелся аж 861 развод!

- А это следствие модернизации института брака, - продолжает Константин Григоричев. - Если в традиционном обществе женитьба считалась решением на всю жизнь, то сейчас для многих брак - лишь статус, который можно менять в течение жизни. Также упростилось отношение к появлению детей в незарегистрированных семьях. Но эти изменения - обычный, закономерный процесс. В них нет ничего плохого. Например, когда-то брак точно так же перестал быть церковным.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ПОПОВА, психолог:

Больше разговаривайте по душам

- Как самоизоляция повлияла на супружеские пары? Смотря на чем основан брак. Если семья создавалась по любви, то провести времени вместе двум родным людям, конечно, только в радость. Если свадьбу, например, сыграли по расчету, из страха остаться в одиночестве или потому что «пора, возраст поджимает», то долгое совместное пребывание может усугубить недомолвки в отношениях. Но есть способы укрепить брачные узы в трудные времена. Учитесь слышать, понимать и принимать друг друга, больше разговаривайте по душам. Хорошо бы найти общее занятие, увлечение. Или самое элементарное - можно вместе заняться генеральной уборкой дома, и особенно это актуально во время самоизоляции. Ну и, конечно, нужно проводить время с детьми, играть вместе.

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