Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июня: скоро решат, открыть ли фитнес-центры

Гостиницы — открыты, 50% номерного фонда

Летние кафе — открыты

Байкал, турбазы: Ольхон, Малое море — открыты с 3 июля для жителей региона, с августа — для всех. Энхалук, Горячинск, Чивыркуй -открыты с 1 июля для всех.

Коронавирус в Иркутске, 30 июня. По официальным данным, коэффициент заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 305,9. Это немало. Расшифровываем цифру — больны примерно трое из каждой тысячи жителей регина. Это значит, что шанс столкнуться с носителем вируса достаточно велик. Носите маску и обязательно хорошо мойте руки. Вот статистика — уже около 7, 5 тысяч заболевших ( уточняется) , в лечебных учреждениях — около 2 тысяч человек, дома ( это бессимптомные больные) — около 2,5 тысяч. Выздоровело поти 3 тысячи человек.

Новые случаи коронавируса в Иркутской области. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 30 июня: почему не снят режим самоизоляции

Ситуация в области не самая простая. Поэтому по рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля. Важное замечание: режим самоизоляции касается, прежде всего, людей старшего поколения, беременных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - отмечает глава региона Игорь Кобзев. - При этом работающие граждане старше 65 лет, находясь на самоизоляции, могут по-прежнему брать оплачиваемый больничный.

Коронавирус в Иркутске, 30 июня: в регионе делают 5 тысяч тестов на коронавирус ежедневно

Режим самоизоляции в Иркутске длится уже больше трех месяцев. За это время жители региона стали заметно реже общаться друг с другом. Кроме всего прочего, потому, что закрыта вся индустрия развлечений.

Значительный ежедневный прирост зараженных, безусловно, связан ещё и с тем, что мы стали намного больше проводить тестов на коронавирус - более 5000 в сутки, - пояснил ситуацию глава региона. - Тесты нужны в том числе и для понимания общей картины: какие категории людей чаще болеют, какие у них сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Иркутске, 30 июня: в гостиницах и на базах отдыха откроют только половину номеров

На заседании штаба обсудили открытие сезонных летних кафе, веранд и террас при стационарных предприятиях общепита. Их работа возможна, если соблюдены все рекомендаций Роспотребнадзора. Разрешено открыться гостиницам, отелям, базам отдыха, при загрузке номерного фонда не более 50 процентов. Предприятия индустрии гостеприимства в обязательном порядке не позднее, чем за 5 дней до открытия должны направить уведомление в агентство по туризму Иркутской области.

Фитнес -залы и спортклубы сейчас закрыты. Но на ближайшем заседании санитарно-эпидемической комиссии, с учетом мнения специалистов будут выяснять, когда их можно отрыть.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске, на 30 июня 2020.