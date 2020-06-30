Кто они, ученики «Точки будущего»

Заявления на обучение принимали в два этапа, через личные кабинеты родителей на сайте комплекса. Места в детском саду и школе распределились среди тех, чьи заявления первыми поступили в систему.

Одно из отличий комплекса от других частных школ или муниципальных гимназий – здесь не отбирают детей по способностям или успеваемости, а обучение будет бесплатным. Учиться в нем может любой ребенок, проживающий в Иркутске и в Иркутской области.

Мы поговорили с семьями будущих учеников «Точки будущего», узнали истории их участия в приеме и причину выбора именно этого образовательного учреждения.

Фото: пресс служба ОК "Точка Будущего"

Домашнее обучение поменяли на индивидуальный подход

Многодетные родители Савины, узнав, что в «Точке будущего» будет индивидуальный подход к воспитанникам, изменили свое мнение о том, какое образование для их детей лучше. «У нас четверо детей, мы с мужем всегда были сторонниками домашнего обучения, думали, что сами справимся и с воспитанием, и с учебой», – рассказала Наталья Савина. Близко семье и то, что вместе с их сыном-первоклассником будут учиться дети из разных семей. «Если рядом опытные педагоги и психологи, развиваться сможет каждый ребенок. А их советы и рекомендации нам, многодетным родителям, в чем-то тоже помогут», – уверена Наталья. На следующий год планирует отдать в детский сад образовательного комплекса и младших детей.

Фото: пресс служба ОК "Точка Будущего"

Первый жизненный проект – школа

Десятиклассницы Полина и Арина Пружинины сами упросили родителей перевести их в новую школу. Одна из сестер-близнецов любит математику, другой лучше дается химия и английский. Поэтому со школьными предметами, изучению которых хотели бы уделять больше времени, девочки уже определились. Индивидуальный учебный план, по которому будут заниматься все старшеклассники «Точки будущего», дает такую возможность.

«Это была моя идея, чтобы туда попасть. Когда сам выбираешь предметы для учебы, как будто собственный проект составляешь. Думаю, это мне пригодится потом и в жизни, и в будущей профессии», – считает Арина Пружинина.

Родители дочерей поддержали. Заполнили анкеты, в день набора всей семьей собрались у компьютера, ждали, когда в личном кабинете на сайте комплекса начнется прием заявлений. Чтобы занять места в классе сразу для двух учениц, достаточно было нажать одну кнопку.

«Мы, как родители, надеемся, что закончив эту школу, наши дети, прежде всего, сделают правильный жизненный выбор», – отметил отец девочек Константин Пружинин.

Фото: пресс служба ОК "Точка Будущего"

Рядом с домом

Иркутянка Арина Самарина в Солнечный микрорайон переехала недавно. Выбирала для дочерей школу поближе к дому. Старшая занимается синхронным плаванием, младшая – спортивной аэробикой. А еще обе учат два иностранных языка. «Привлекло, что в «Точке будущего» будут спортивные секции и бассейн, кружки по интересам. Осенью заполнили анкеты, хотя на успех особо не рассчитывали, понимали, что желающих много. Рады были, когда смогли зарезервировать место в 4-ом классе для младшей», – рассказала Арина Самарина.

На семейном совете решили во второй набор еще раз подать заявление на поступление десятиклассницы Даны. Вместе с дочерью следили за обновлениями информации на сайте, подписались на страницу комплекса во всех сетях. В сентябре поведут в «Точку будущего» сразу двух школьниц.

Фото: пресс служба ОК "Точка Будущего"

В новую школу пойдут и двое детей из семьи Сизых. В осенний набор свободное место в классе заняло заявление на сына Арсения. В мае, когда комплекс проводил дополнительный набор в детский сад, записали младшую Елизавету в среднюю группу детского сада. Свой выбор родители объяснили желанием привить детям умение не бояться трудностей в учебе и находить выход из любой ситуации. «Чем более естественна обстановка, в которой ребенок учится, чем она меньше отличается от той жизни, которая окружает нас за пределами школы, тем лучше», – считает Максим Сизых.

В первый год своей работы «Точка будущего» примет на обучение более 670 учеников, это половина от проектной мощности. К 2023 году в комплексе будет учиться 1022 ученика, среди них около 150 детей из приемных семей.