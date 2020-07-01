Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июля 2020: семьи с детьми от 16 до 18 лет получат выплаты

Гостиницы — открыты, 50% номерного фонда

Летние кафе — открыты

Байкал, турбазы: Ольхон, Малое море — открыты с 3 июля для жителей региона, с августа — для всех. Энхалук, Горячинск, Чивыркуй -открыты с 1 июля для всех.

Коронавирус в Иркутске, 1 июля. Накануне регион попал в топ-10 и по числу выздоровевших, и по числу заболевших за сутки. Вирус набирает обороты. Уже около 7, 6 тысяч заразившихся, на лечении находятся около 4, 4 тысяч человек. Выздоровело больше трех тысяч. Это статистика.

Количество новых случаев заражения. Данные Яндекс Коронавирус.

Коронавирус в Иркутске, 1 июля: семьи с детьми от 16 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей

Такой закон только что принят в регионе. На каждого подростка в возрасте от 16 до 18 лет, семья получит по 10 тысяч рублей. Это социальная поддержка во время пандемии коронавируса.

Напомним, на федеральном уровне ранее президент поручил выплатить семьям, в которых есть дети до 16 лет, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Повторно такие выплаты пройдут в июле.

Предусмотрено, что выплату получит один из родителей, имеющий гражданство РФ и проживающий в Иркутской области, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет. Выплата предоставляется при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года. Обратиться за ее получением надо до 1 ноября 2020 года

Коронавирус в Иркутске, 1 июля: выздоровевших от инфекции – 37%

В регионе 37% заразившихся коронавирусом выздоровели. Это очень невысокий показатель. Вот как сложившиеся положение дел проанализировал Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Напомним, в регионе более 3 тысяч человек уже вылечились от коронавируса. Но, поскольку одновременно растет и число заразившихся, этот показатель, увеличивающийся с каждой неделей, пока невысок. Показатель демонстрирует небольшой рост: неделю назад 23 июня он составлял 34%. Тем не менее, Иркутская область остается вторым регионом в СФО с низкой долей выздоровевших от коронавируса и замыкает пятерку регионов страны с наименьшими показателями. В СФО доля выздоровевших значительно меньше в Туве - 26%.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 июля.