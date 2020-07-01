2020-07-01T05:42:58+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020 –заключительная возможность для жителей выразить свое мнение по поводу Основного Закона страны. Оно идет уже целую неделю – начиная с 25 июня, иркутяне и все жители региона могли выразить свое мнение, причем проголосовать можно было не только на избирательных участках, но и на дому, а также дистанционно. Все это было сделано для того, чтобы не собирать много людей на участках в период пандемии коронавируса. За это время отдали свои голоса 416 822 участников голосования ( данные до 30 июня).

С самого утра люди идут на участки. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020 пройдет с 8 до 20 часов. Не забывайте паспорт!

О собственной безопасности переживать не надо. На участках предусмотрено все, чтобы не было никакого риска. Бюллетень, маска, перчатки, одноразовая ручка, упакованные в пакет – все это вам передадут бесконтактно. На входе в участок вам обязательно, и тоже бесконтактно, измерят температуру.

А перед тем, как идти домой, выполнив свой гражданский долг и проголосовав по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля, заполните анкету и примите участие в викторине «Конституция –это я». Финальный розыгрыш ценных подарков, а это планшеты, смартфоны, телевизоры и даже автомобили и квартиры, состоится 8 июля.

«Комсомольская правда» - Иркутск» будет следить за ходом голосования и вести онлайн-трансляцию.

Прямая онлайн-трансляция голосования по поправкам в Конституцию РФ в Иркутске 1 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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