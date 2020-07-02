2020-07-01T17:58:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июля 2020: проверен каждый 10-ый житель региона

Мы расскажем вам последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июля 2020: проверен каждый 10-ый житель региона.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июля 2020: проверен каждый 10-ый житель региона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, 2 июля. Последние данные о распространении инфекции в регионе таковы: количество заразившихся с начала апреля близко к 8 тысячам человек ( это второй показатель в Сибири). Но по распространенности инфекции на 100 тысяч жителей впереди Тыва и Хакасия и регион находится практически вровень с Красноярским краем. Словом, случаев заболевания много.

Коронавирус в Иркутской области, новые случаи. Яндекс коронавирус.

Коронавирус в Иркутской области, новые случаи. Яндекс коронавирус.

Коронавирус в Иркутске, 2 июля: проверен каждый 10-ый

Не так давно глава региона Игорь Кобзев объяснял заболеваемость резко выросшим числом тестирования. Ежедневно проверяют здоровье 5 тысяч человек. По последним данным Роспотребнадзора Иркутской области, в Приангарье проведено 246 тысяч 349 лабораторных исследований на коронавирус.

Население региона -около 2, 4 млн. человек. Это значит, уже проверен на инфекцию каждый 10-ый. Конечно, это не то исследование, которое будет проводить буквально с сегодняшнего дня Иркутский противочумный институт - ученые института будут брать анализы таким образом, чтобы исследование поровну коснулось жителей города и села, разных возрастных категорий, мужчин и женщин. Только в этом случае, как объяснял эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов, можно говорить о данных, на основании которых строятся прогнозы по заболеваемости и количеству антител к вирусу ( той самой иммунной защиты, о которой много говорят) у жителей региона.

Пока же искали не антитела, а заболевших. И это необходимо, потому что больные могут заразить других .

Еще одна опасность, о которой предупреждают медики, - резкий рост внебольничных пневмоний: сегодня в регионе ежедневно регистрируется от 50 до 80 случаев. Из них практически 85 процентов являются ковидными.

.Коронавирус в Иркутске, 2 июля: проверен каждый 10-ый

Большая часть из тех, у кого обнаружили вирус, болеет бессимптомно и потому находится дома. Вот конкретика: 1572 госпитализировано, в том числе 76 в тяжелой форме. И 2731 пациент лечится амбулаторно. Это данные оперштаба. Важно! Вылечились 3378 человек, а это больше 43% всех зараженных.

На каких территориях сильнее всего бушует COVID-19? Смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля. В антилидерах – Иркутск, где за сутки общее число практически достигло 4 тысяч (это примерно половина от всех случаев в регионе). Здесь и самый низкий процент вылеченных. А вот северный Усть-Кут с 912 заболевшими, Иркутский район – 682 случая коронавируса, Бодайбо – 392 и Братск – 377 инфицированных -это другая история. Здесь люди выздоравливают куда быстрее.

Есть территории, где вируса сейчас нет. Таковых три – Казачинско-Ленский район, там вылечились двое зараженных, Катангский, где побороли вирус все трое подхвативших его человек, и Мамско-Чуйский. Где зарегистрировано мало случаев коронавируса? В Чунском, Зиминском, Ольхонском Балаганском районах и Киренске

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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