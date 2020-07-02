2020-07-02T14:10:46+03:00
Общество

В Иркутске аномальная жара: топ-7 советов, как спастись от зноя

В ближайшие дни прохладнее не станет
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске аномальная жара: топ-7 советов, как спастись от знояВ Иркутске аномальная жара: топ-7 советов, как спастись от знояФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лето, солнце, жара! Если первая половина июня выдалась, мягко скажем, прохладной и дождливой, то с середины месяца сибиряки наконец-то насладились теплыми деньками. А теперь эстафету принял июль. Это и так самый жаркий месяц лета, но даже для него слишком уж припекает. От температуры выше +30 градусов многие быстро подустали: в квартирах и офисах душно, да и на улицу лишний раз выходить не хочется. Уж лучше рядом с вентилятором или кондиционером обитать.

- Средняя температура 1 июля в Иркутске превысила норму на шесть градусов! Столбик термометра показывал +31 градус, - рассказывает «Комсомолке» замначальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Кстати, еще в июне средняя температура превысила норму на один-два градуса. Из-за этого в южных и центральных районах выпало очень мало осадков, всего 20 - 50% от нормы, стало засушливо. Из-за этого прогнозируем, что на большей части области пока сохранится четвертый-пятый класс пожарной опасности.

Ну а что нам готовит небесная канцелярия на ближайшие дни?

- В пятницу и субботу в Иркутской области ожидается +28…+33 градуса, а в Чунском и Тайшетском районе и того жарче - до +36, - продолжает Юлия Янькова. - Местами пойдут небольшие дожди. В субботу в Иркутске столбик термометра покажет +31…+33 градуса, осадков не ожидантся. А вот в воскресенье, 5 июля, с севера начнут смещаться холодные воздушные массы. В Катангском, Киренском, Усть-Кутском районах температура понизится до +20…+25, а может опуститься и до +15 градусов. В Иркутске жара сохранится +28…+30, возможно, пройдет дождь.

В начале следующей недели в Приангарье выдастся пара прохладных деньков. Можно будет отдохнуть от духоты, погулять по любимым местам, подышать свежим воздухом (конечно, соблюдая правила безопасности в условиях пандемии коронавируса). Ну а со среды лето снова вступит в свои права: столбик термометра скакнет за +30 градусов. В первую декаду июля, по прогнозам синоптиков, температура в регионе точно превысит норму. Как будет дальше, покажет время.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Топ-7 советов, как спастись от жары

1. Меньше находитесь на улице и сократите все физические нагрузки.

2. Дома и в офисе проветривайте помещения: приоткройте форточки, окна, включите кондиционер, если он у вас есть.

3. На улицу выходите в легкой светлой одежде из натуральных тканей. Лучше, чтобы воротник был не тугим. Не забудьте прикрыть голову от солнца шляпой, панамой или платком! Солнцезащитные очки и зонтики тоже пригодятся.

4. Кушайте менее калорийную пищу: не налегайте на жирное, копченое, жареное. Отдайте предпочтение свежим фруктами и овощам. Мясо можно заменить рыбой или морепродуктами. Лучше не есть днем, в самое жаркое время.

5. Больше пейте, подойдет чай, минералка, морс, молочно-кислые нежирные напитки, отвары из сухофруктов. А вот сладкая газировка, энергетики и алкоголь - нежелательны.

6. Принимайте прохладный душ посреди дня, есть есть возможность.

7. Планируйте поездки на транспорте на утро или вечер, когда жара спадает. А в магазины лучше заходить в те, где есть кондиционеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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