2020-07-02T18:00:43+03:00
Общество

Иркутск - город трудовой доблести: что это значит

Решение о том, что Иркутск - город трудовой доблести, принято президентом страны
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутск - город трудовой доблести: что это значитИркутск - город трудовой доблести: что это значитФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутск - город трудовой доблести, такое почетное звание присвоено ему 2 июля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Указ будет подписываться завтра. Также статус получили 20 населенных пунктов страны, внесшие весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

- Считаю, что это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков, - отметил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - Иркутская область бесперебойно поставляла фронту вооружение, технику, предметы первой необходимости. Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Для того чтобы звание Иркутск - город трудовой доблести было получено, проводилась серьезная работа. Как сообщают в пресс-службе правительства Приангарья, сначала сотрудники музея истории Иркутска имени А.М. Сибирякова и представители общественности собрали в документах данные о доблести иркутян и участии местных предприятий в обеспечении фронта всем необходимым, затем на базе этого создали специальное историческое обоснование, что город достоин звания. Кроме того, вышла брошюра «Иркутск – город боевой и трудовой доблести». Российская академия наук признала, что наш город имеет все основания на получение статуса.

Далее иркутяне активно голосовали, в том числе и в онлайн-формате на сайте городской администрации и музея. Свою поддержку городу выразили около 60 тысяч человек.

Иркутск - город трудовой доблести. Это честь, но что это значит? Теперь в городе установят гранитную стелу. А конкретно, возле вечного огня. Именно здесь каждый может почтить память земляков, кто приближал Великую Победу в бою и в тылу. На стеле будет изображен городской герб и Указ президента о присвоении статуса Иркутску. Монумент появится в сентябре.

СПРАВКА «КП»

В 1941-м в Иркутске трудились больше, чем на 20 крупных промышленных производствах. В начале войны в город также перевелись два десятка эвакуированных производств. Здесь работали 28 эвакогоспиталей, в них лечилось больше 100 тысяч солдат.

В 1986-м Иркутск получил орден Октябрьской революции «…За большие заслуги трудящихся города Иркутска и их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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