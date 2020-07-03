2020-07-02T20:04:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020 : фитнес-центры и летние кафе открываются

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020 : фитнес-центры и летние кафе открываются.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020 : фитнес-центры и летние кафе открываются.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, 3 июля. Зарегистрировано более 8000 случаев заражения. Проходят лечение более 4 тысяч человек. Выздоровевших пока нет и половины. Из-за атаки коронавируса «на замке» оказалось многое из привычной нам жизни. Три месяца все, что касается сферы досуга, было закрыто. С третьего июля многое становится разрешено — сначала сообщили, что открываются турбазы , потом заговорили о летних террасах кафе. И, наконец, принято решение о том, что начинают работу фитнес-центры. Конечно, с ограничениями.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020: статистика Яндекса. Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020: статистика Яндекса. Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 3 июля: Масок в спортзал не надо, но пожилых не ждут

Итак, спорт теперь "в законе". И любители здорового образа жизни, а также юные спортсмены и опытные профессионалы, могут приступить к занятиям. Кого не ждут? Пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им пока придется отложить занятия.

- Мы рекомендуем фитнес-центрам "заморозить" карты посетителей до первого занятия, -отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Это необходимо, прежде всего, для людей группы риска: если у них уже есть карта, они смогут приступить к тренировкам после улучшения эпидемиологической остановки в регионе.

Напомним, пока режим самоизоляции, направленный прежде всего как раз на людей в возрасте, не снят.

Сразу — масок не надо! Заниматься спортом в них даже опасно для здоровья. Тренерам -тоже. Но вот остальной персонал, не занятый на тренажерах, носить их обязан. И, конечно, будет обязательная дистанция в 1, 5 метра ( а это значит, что в залах уберут часть тренажеров и самих спортсменов окажется меньше), регулярное обеззараживание воздуха, обеспечение всех антисептиками и проверка температуры у сотрудников по утрам "на входе" и вечерам «на выходе». Кабинки для переодевания тоже придется отодвинуть одну от другой подальше.

Коронавирус в Иркутске, 3 июля: на террасах посуду со сколами выбросить, стаканы дезинфицировать

Теперь можно будет в обед перекусить и в кафе, а не только брать еду с собой на вынос или заказывать.

-Разрешена работа сезонных летних кафе, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков на дистанции в 1,5-2 метра, - этому решению оперштаба, озвученному недавно, пожалуй, обрадовались все.

Какие здесь ограничения? Они в основном касаются владельцев. Для обычных посетителей актуально разве что то, что столики будут стоять далеко друг от друга. Есть на террассах придется, скорее всего, из одноразовой посуды. Потому что чашка с малейшим сколом или трещинкой приведет к неприятностям при первой же проверке. В условиях вируса использование такой тары небезопасно. Кроме того, все стаканы и тарелки персоналу придется не только мыть, но и дезинфицировать специальными растворами.

Так что хозяевам удобнее всего использовать пластик. Эстетам придется подождать до лучших времен и открытия ресторанов.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
11-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы в Листвянке
Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке Иркутска
Торфяники горят под Иркутском
В Братске нашли водителя, который сбил мальчика на самокате и скрылся
Самолет Ил-76 МЧС прилетит в Иркутскую область для тушения лесных пожаров
Фитнес-центры в Иркутской области откроются с 3 июля
ТПП Восточной Сибири организовала онлайн бизнес-миссию с предприятиями Омска
Лже-банкиры оформили на сибирячку кредит в 660 тысяч рублей
Почти семь тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области
Еще пять человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
8025 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Из-за долгов по ипотеке недвижимость иркутян продали с торгов
64, 28% избирателей Иркутской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию
Избирком Иркутской области представил первые данные по голосованию 1 июля
За покупку поддельных водительских прав осужден житель Иркутска
Явка на голосовании 1 июля на 18.00 в Иркутской области составила 41%
В Ангарске опрокинулся мотоцикл и погибла пассажирка
Явка на голосовании 1 июля на 15.00 в Иркутской области составила 37,97 %
Иркутский полицейский, находясь в отпуске, задержал уличного грабителя
Сибирячка при продаже дома через сайт лишилась собственных средств
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Приангарье на 12 утра 33,7%
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Приангарье на 10 утра 30, 31%
Еще три человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 233 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Всех участников дорожного конфликта со стрельбой в Иркутске нашли
Космонавт Анатолий Иванишин на МКС проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Схема движения транспорта по улице Джамбула изменилась 1 июля в Иркутске