Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020 : фитнес-центры и летние кафе открываются

Коронавирус в Иркутске, 3 июля. Зарегистрировано более 8000 случаев заражения. Проходят лечение более 4 тысяч человек. Выздоровевших пока нет и половины. Из-за атаки коронавируса «на замке» оказалось многое из привычной нам жизни. Три месяца все, что касается сферы досуга, было закрыто. С третьего июля многое становится разрешено — сначала сообщили, что открываются турбазы , потом заговорили о летних террасах кафе. И, наконец, принято решение о том, что начинают работу фитнес-центры. Конечно, с ограничениями.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июля 2020: статистика Яндекса. Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 3 июля: Масок в спортзал не надо, но пожилых не ждут

Итак, спорт теперь "в законе". И любители здорового образа жизни, а также юные спортсмены и опытные профессионалы, могут приступить к занятиям. Кого не ждут? Пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им пока придется отложить занятия.

- Мы рекомендуем фитнес-центрам "заморозить" карты посетителей до первого занятия, -отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Это необходимо, прежде всего, для людей группы риска: если у них уже есть карта, они смогут приступить к тренировкам после улучшения эпидемиологической остановки в регионе.

Напомним, пока режим самоизоляции, направленный прежде всего как раз на людей в возрасте, не снят.

Сразу — масок не надо! Заниматься спортом в них даже опасно для здоровья. Тренерам -тоже. Но вот остальной персонал, не занятый на тренажерах, носить их обязан. И, конечно, будет обязательная дистанция в 1, 5 метра ( а это значит, что в залах уберут часть тренажеров и самих спортсменов окажется меньше), регулярное обеззараживание воздуха, обеспечение всех антисептиками и проверка температуры у сотрудников по утрам "на входе" и вечерам «на выходе». Кабинки для переодевания тоже придется отодвинуть одну от другой подальше.

Коронавирус в Иркутске, 3 июля: на террасах посуду со сколами выбросить, стаканы дезинфицировать

Теперь можно будет в обед перекусить и в кафе, а не только брать еду с собой на вынос или заказывать.

-Разрешена работа сезонных летних кафе, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков на дистанции в 1,5-2 метра, - этому решению оперштаба, озвученному недавно, пожалуй, обрадовались все.

Какие здесь ограничения? Они в основном касаются владельцев. Для обычных посетителей актуально разве что то, что столики будут стоять далеко друг от друга. Есть на террассах придется, скорее всего, из одноразовой посуды. Потому что чашка с малейшим сколом или трещинкой приведет к неприятностям при первой же проверке. В условиях вируса использование такой тары небезопасно. Кроме того, все стаканы и тарелки персоналу придется не только мыть, но и дезинфицировать специальными растворами.

Так что хозяевам удобнее всего использовать пластик. Эстетам придется подождать до лучших времен и открытия ресторанов.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 июля.