Заложила дачу и отдала 160 тысяч рублей: сибирячка попалась на уловки «жениха из Америки»

Хотела большой и чистой любви с американцем, а в итоге залезла в долги и потеряла круглую сумму денег жительница Ангарска. Несколько месяцев назад Светлана (имя изменено) зарегистрировалась на сайте знакомств и начала переписываться там с жителем Америки, который представился красивым именем Келли. Вскоре «америкэн бой» начал признаваться сибирячке в любви. Неизвестно, обещал ли Монте-Карло и Варну, как в песне Аллы Пугачевой, но переехать в далекий Ангарск, чтобы быть с ней вместе, слово дал. Через некоторое время он сообщил Светлане, что больше не может без нее жить, и уже отправил к ней свои вещи. И добавил, что скоро с ней свяжется курьер, чтобы сообщить, как их забрать.

Курьер действительно связался с доверчивой женщиной и рассказал, что сейчас находится в Африке. А заодно попросил 65 тысяч рублей на билеты до России. Светлана тут же заняла всю сумму у жениха своей дочери и отправила их незнакомцу. Но, до Ангарска вещи американца Келли так и не дошли. Вскоре курьер позвонил вновь и сказал, что для прохождения таможни ему нужно еще 100 тысяч рублей. Сибирячка поверила незнакомцу во второй раз и побежала в банк брать кредит под залог своей дачи. Вскоре и эти деньги ушли неизвестным ей людям. Шли дни, а любимый Келли все не появлялся…

- Подозрения у женщины и ее близких появились, когда незнакомцы начали требовать оплатить за «перевозку вещей» еще 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Только после этого они пошли писать заявление в полицию. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Ну а сибирских женщин, впрочем, как и мужчин, полицейские просят не верить подобным «друзьям» по переписке. Особенно тем, кто просит отправить им деньги. Аферисты используют все более изощренные методы, чтобы обмануть доверчивых сибиряков.