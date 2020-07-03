Лечение лазером в Иркутске: медицинский центр «НаноМед» помогает справиться с варикозом и геморроем

Варикозное расширение вен сегодня распространенная проблема, причем не только у женщин, но и у мужчин. Но отчаиваться не стоит – современная медицина знает, как вылечить это заболевание.Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед» специализируется на самых инновационных технологиях. Лечение лазером варикоза в Иркутске клиника начала одной из первых в области. Современные методы лечения оказались исключительно востребованы. Сейчас здесь помогают и тем, кто болен проктологическими заболеваниями. Самое известное из них – геморрой. Более того - создана сеть медицинских центров, которая представлена не только в Приангарье, но и в Тюмени, в Самаре.

- Но сама сеть – родом из города на Ангаре, и мы этим гордимся, - говорят в центре «НаноМед». – Мы помогли уже 23 тысячам пациентов со всей страны. И в каждый из наших центров приходят не только местные жители, приезжают пациенты из соседних городов и регионов – словом, все, кому необходимо оказать помощь по таким деликатным проблемам со здоровьем, как варикозная болезнь и геморрой.Лечение лазером в Иркутске исключительно востребовано. В Самаре врачи «НаноМед» с помощью передовых технологий также помогают избавиться от болезней лор-органов и храпа.

Лечение варикоза лазером в Иркутске: советы врачей, если у вас болят ноги

Ким Андрей Денсунович, врач хирург-флеболог, стаж: 14 лет.

Тяжесть в ногах, появление отечности и, самое главное, вздувшихся вен, судороги икроножных мышц – все это свидетельствует о том, что пора к врачу. Особенно остро напоминают о себе эти проблемы с приближением лета, когда дамам так хочется быть красивыми. А тут ноги «разрисованы» сосудистыми «звездочками». А у кого-то варикозная болезнь дошла до стадии вздувшихся вен. Что делать? Обратиться к врачу-флебологу или сосудистому хирургу.

Специалист медицинского центра «НаноМед» определит, какое вмешательство необходимо именно вам после УЗДГ (ультразвуковой доплерографии) вен. Результаты позволят определить стадию заболевания и метод лечения.

- В «НаноМед» есть инновационные методы лечения варикозного заболевания на любой стадии, - отмечают специалисты.–Ждать не нужно, чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще и дешевле будет лечение.

Варикоз – это заболевание, которое не имеет ретроспективного хода лечения. То есть, если поставлен диагноз, то единственный вариант – радикально решить проблему с помощью малоинвазивных методов, таких как лазерное лечение – эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) или открытой хирургической операции.

Исключением могут быть начальные стадии, когда рекомендуется консервативная терапия – курсовой приём таблеток, мази, ношение компрессионного трикотажа, которые помогут сдерживать развитие заболевания и снимают симптомы – отёки, судороги, боли.И ретикулярный варикоз – сосудистые сеточки, которые могут быть вызваны варикозом, а могут являться только косметическим дефектом. Причину их появления покажет только диагностика вен. Во втором случае, если пациент не доволен внешним видом ножек, назначается склеротерапия – инъекции препарата склерозанта.

Обращаем внимание, что лечение варикоза лазером – это малоинвазивная хирургия, хирургия одного дня. Поэтому в медицинском центре «НаноМед» в Иркутске для удобства пациентов время рассчитано так, чтобы с утра человек мог приехать в клинику, попасть на прием к флебологу, сделать УЗИ вен, сдать анализы и в тот же день, прооперировавшись, уехать домой уже без проблем с сосудами на ногах. И это возможно!

А 10-летний опыт работы флебологов, которые проводят лечение лазером ежедневно и потому имеют колоссальный опыт – тому гарантией.

- Дело в том, что у малоинвазивной хирургии есть огромное преимущество перед обычными хирургическими операциями, - поясняют в центре «НаноМед». –И прежде всего – потому, что при классическом вмешательстве врач может не заметить изменение на небольшой вене, в результате чего заболевание возвращается. Во время лазерного лечения доктор-флеболог делает операцию под контролем УЗИ,видит и «удаляет» абсолютно все венки, которые подвержены варикозным изменениям. Лазерное лечение имеет минимум противопоказаний – беременность, лактация, обострение хронических заболеваний. Как видите, даже возраст в списке ограничений не значится. Еще один плюс, уже от нашего центра – это беспроцентная рассрочка на лечение.

Как проходит операция? Дискомфорт минимален, а пациент все время находится в сознании, беседует с доктором и слушает приятную музыку. Удивлены? Все дело в том, что операция является малоинвазивной, то есть проводится без разрезов под местной анестезией. Специальный лазерный световод вводится в вену через тончайший прокол. Хирург «ведет» его по вене, и она постепенно «склеивается». Сам прокол при этом настолько крохотный, что заклеивается лейкопластырем. Все! Операция лазером длится меньше часа.

Можно и даже нужно ходить – сразу после лечения варикоза лазером флеболог «прописывает» 40 минут активных движений, чтобы дать возможность организму восстановиться. А потом возвращайтесь к обычному ритму жизни. Ограничения, конечно, есть, но значительными их не назовешь. На месяц запрещается баня и сауна, как и поднятие тяжестей. Впрочем, обычная физическая нагрузка не исключается.

Лечение геморроя лазером в Иркутске: быстро и безболезненно

Токаренко Ольга Юрьевна, врач-колопроктолог, хирург "НаноМед" г. Тюмень стаж: 9 лет.

Геморрой может возникнуть у каждого. Не стоит откладывать проблему «в долгий ящик». Диагностика и лечение не займут у Вас много времени, если обратиться к специалистам. Сделать это надо еще и потому, что главное – вовремя поставить диагноз. И не только потому, что все болезни прогрессируют. Причины дискомфорта могут быть разные. Поэтому самолечением лучше не заниматься.

- Во время диагностики, которая, кроме самого осмотра, проводится двумя инструментальными методами, доктор точно ставит диагноз, определяет стадию заболевания и методику лечения, - объясняют специалисты медицинского центра «НаноМед». -Современная медицина не стоит на месте. В наше время пациентам можно помочь, не прибегая к скальпелю и общему наркозу, если, конечно, вовремя обраться за помощью.

При геморрое все неприятные симптомы, которые испытывают больные, чаще всего проявляются во время опорожнения кишечника. Это зуд или жжение в области заднего прохода, неприятное ощущение инородного тела, кровотечение, примеси крови в каловых массах. Все это может быть кратковременно, а может – длительно и регулярно. В любом случае надо обратиться к врачу ( эти проблемы лечит колопроктолог) для уточнения диагноза, стадии болезни и лечения. Не стоит стесняться – по данным медиков, заболевание в течение жизни встречается у 80% людей.

Если у вас только начальная стадия болезни, врач порекомендует свечи, мази, ванночки и препараты для укрепления вен. В остальных случаях в «НаноМед» вам предложат малоинвазивные методы лечения геморроя. К ним относятся лазерная вапоризация геморроидальных узлов, лигирование латексными кольцами,радиоволновое иссечение. Суть безоперационных методик заключается в прекращении доступа крови к геморроидальным узлам, что приводит к их дальнейшему отмиранию.

Лечение геморроя лазером в Иркутске – это малотравматичная операция, во время которой врач лазерным лучом убирает всю ткань геморроидального узла, словно бы «закрывая» питающие его сосуды. При этом воздействие происходит только на поврежденные участки. В результате не происходит кровотечения, а пациент практически не ощущает дискомфорта. При лечении геморроя лазер оставляет минимальный прокол в пару миллиметров. И буквально сразу после этого пациент может ехать домой, забыв о неприятных ощущениях и боли.

- Ключевое кредо нашей компании – качество и оперативность, - говорят в медицинском центре «НаноМед». – Обследование, как и само лечение геморроя в Иркутске организовано так, чтобы пациент затратил минимум времени. И обычно все, от постановки диагноза до лечения, занимает один день. Наши специалисты-проктологи могут помочь практически при любой стадии заболевания.

Поэтому, если вам требуется лечение геморроя, приезжайте в центр «НаноМед». Опытные врачи проконсультируют вас, предложат выбор метода воздействия на причину болезни и проведут лечение.

НА ЗАМЕТКУ

-Медицинский центр «НаноМед» в Иркутске предлагает лечение по ДМС.

- При необходимости может быть использована беспроцентная рассрочка без участия банка.

Тел. (3952) 70-70-81

Г. Иркутск проезд Юрия Тена, 26/3

Сайт клиники irkutsk.nanomed.center

Соцсети

www.instagram.com/nanomed.ru

www.facebook.com/nanomed38

vk.com/nanomed38

ok.ru/tsentrla

Медицинские услуги оказывает ООО «НаноМед». Лицензия №ЛО-38-01-003502 от 19 апреля 2019 года.

На правах рекламы.