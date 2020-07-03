Стало известно, какие зоопарки уже открылись в Иркутске

Три месяца львы, тигры, обезьяны и медведи в небольших зоопарках Иркутска жили на пожертвования. За это время звери распробовали крапиву и одуванчики, их посадили на жесткую диету, говядину хищникам заменили на курицу, но и ее не хватало. Как кормить вдоволь, если один лев съедает в сутки десяток килограммов мяса, а денег на его покупку негде взять, потому что посетителей нет и они не платят за билеты? Сейчас все должно измениться. Зоопарки открываются и уже на эти выходные можно смело планировать поход туда с детьми. Рассказываем, что и как будет работать.

Зоопарк на Фортуне и Дом природы

Зоопарк на Фортуне открывает свои двери в субботу, 4 июля, в 11.00 Здесь просят не забывать про маски и не собираться группами более 5 человек. Это запрещено.

-У нас в зоопарке все крупные звери и птицы, в том числе большие кошки(львы, тигр, пума, леопард...), медведи, волки, эму, журавли, павлины, олени, - перечисляют биологи всех, кого вы застанете на Фортуне ( ул. К. Маркса,50).

Ограничений здесь почти никаких не предвидится.

-В зоопарке на Фортуне всем места хватит, - говорит его хозяйка Людмила Ивушкина. - Мы посчитали, на территории зоопарка могут одновременно находиться сто человек, чтобы соблюдать расстояние в два метра. А столько посетителей сразу у нас никогда не было.

А вот с Домом Природы сложности. Там помещение небольшое и обезьянка Лея встретит гостей только через неделю.

-За это время мы расширим проходы, расставим павильоны подальше, - продолжает Людмила Ивушкина. -Но, чтобы попасть в Дом природы, все равно будет необходимо заранее записываться на определенное время. По-другому никак.

Иркутский зоосад

Иркутский зоосад, который расположен на территории Ботанического сада ИГУ, принимает гостей с 5 июля, то есть с воскресенья.

-У нас большая территория под открытым небом, так что нам легче, - говорит руководитель экскурсионного отдела Иркутского зоосада Анастасия Тюхтенева. -Но мы будем тоже контролировать, чтобы в одном здании не было больше 5 человек одновременно, а между посетителями была дистанция. Каждый из них еще на входе обработает руки антисептиком, выдадим всем и маски, которые надо надевать, заходя в помещения.

Пожалуй, звери будут удивлены наплыву людей в масках.

Сибирский зоопарк

Сибирский зоопарк и в Солнечном, и в Листвянке уже открыт. И даже набирает, по традиции, волонтеров старше 18 лет для работы с животными на Байкале.

Здесь максимально увеличили рабочий день с 8 утра до 22 вечера. На входе все проходят обработку рук мылом.

«В утренние часы до 12.00 почти нет никого из гостей. Если Вы хотите избежать лишнего контакта — приходите утром. При этом, билет открытый — в течение дня можно вернуться. И вечером после 19.00 тоже практически никого нет. А в это время происходит самое интересное! Выходит кушать толстый лори! И медвежата любят покушать поиграть перед сном!»

Во всех зоопарках будут контролировать, чтобы одновоеменно не пришло слишком много посетителей.