2020-07-03T21:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июля: зоопарки открыты

Мы расскажем вам последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июля: зоопарки открыты.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июля: зоопарки открыты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, данные на 4 июля:

Проезд: открытый, ограничений нет

Самоизоляции для приезжих нет

Турбазы: открыты с ограничением заполняемости на 50%

Кафе: открыты террасы

Музеи и зоопарки открыты с ограничениями

Фото: Предоставлено "КП"

Коронавирус в Иркутске, 4 июля. Заболеваемость в регионе достаточно серьезная и прирастает в среднем по 200 новых случаев в день. По последним опубликованным сайтом стопкоронавирус данным регион в пятерке по этому показателю в России. Отчасти это объясняется ростом тестирования — проверяют по 5 тысяч человек в день. Попала она и на десятое место по числу выздоровевших.

Число заболевших коронавирусом с начала апреля приближается к показателю 8, 5 тысяч. Это второе место в Сибири после Красноярского края.Выздоровевших от коронавируса в Иркутске на 4 июля уже в районе 4 тысяч. Ближе к 50%. И это для Сибири, которая, в отличие от остальной страны, еще болеет, хороший показатель.

Коронавирус в Иркутске, 4 июля: открыты зоопарки

В городе совсем немного мест, где можно пообщаться с животными. Небольшим негосударственным зоопаркам было трудно изыскивать средства на корм львам, тиграм, медведям и прочим постояльцам. Их перевели на жесткую диету. А заботливые горожане, предприятия и фермеры, которым было просто жалко голодных животных, заботились об их пропитании.

Однако, как только появилось разрешение, открылся "Сибирский зоопарк". Сегодня, 4 июля, в Иркутске открывается зоопарк на Фортуне, завтра, 5 июля - зоосад в Ботаническом саду ИГУ. Конечно, действуют ограничения, в помещениях надо носить маски и соблюдать дистанцию.

Коронавирус в Иркутске, 4 июля: число случаев инфекции за июнь выросло в 4,3 раза

В Иркутской области за период с 1 по 30 июня было выявлено 5 535 новых случаев коронавируса, и это самый высокий прирост в СФО в абсолютном значении. Однако и регион большой. Поэтому это третий результат в СФО. Общее число случаев коронавируса в регионе за месяц выросло в 4,2 раза. Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом привел данные анализа ситуации.

Где больше? В Туве и республике Алтай, здесь буквально «рвануло» в конце месяца. Меньше всего выросло число больных в Хакасии — в 1, 9 раза, здесь заболеваемость сильно росла месяцем раньше.

В среднем же в Сибири рост случаев в июне составил 2, 6 раза. В это же время в по стране вирус в это время уже стихал.

Напомним, как волнообразно наступала инфекция на Сибирь. Вплоть до конца мая темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область. К концу июня к ним добавилась Иркутская область. В конце мая регион был на 4-м месте, сейчас он поднялся на 2-е место в тройке «антилидеров». Его доля в заболеваемости по Сибири за месяц резко увеличилась с 11 до 18%. Отмечен прирост выявленных случаев за июнь на 316%.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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