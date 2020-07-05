Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 июля: ограничения постепенно снимают

Коронавирус в Иркутске, 5 июля. В регионе уже много больше 8, 5 тысяч заразившихся с начала апреля. Пока остановить волну инфекции в Сибири не удается, регион ежедневно значится в топе по числу заболевших за сутки. Однако выписывается из больниц все больше людей, и сейчас их число постепенно приближается к 4, 5 тысячам. Амбулаторно лечатся более 2, 6 тысяч человек, в больницах - около 1, 5 тысяч. Позитивные сдвиги в ситуации постепенно привели к послаблениям в режиме.

Количество новых заражений коронавирусом (данные Яндекса). Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, ситуация на 5 июля

Режим самоизоляции: действует до 12 июля

Карантин для приезжих: снят

Турбазы: открыты с ограничениями по вместимости

Зоопарки и музеи: открыты с ограничениями

Летние террасы: открыты

Таким образом, несмотря на достаточно серьезное распространение болезни, регион постепенно возвращается к нормальной жизни.

Коронавирус в Иркутске, 5 июля: за неделю в Иркутске стало почти на 900 больных больше

Пока туристы, планируя поездки, понимают - в Иркутске болезнь распространяется быстрее, чем в регионе. Значит, надо носить маски и помнить о дистанции и мытье рук. Мы сравнили ситуацию на 27 июня и 4 июля ( за неделю) , чтобы сравнить, как и где больных становилось больше.

По региону за неделю больных стало больше на 1644 человека ( с 6857 случаев 27 июня до 8501 4 июля), выздоровевших - на 1483 ( с 2774 до 4257) . То есть пока прирост все же в сторону инфекции. Вот какая ситуация по городам, где случаев много.

Иркутск. Центр региона до сих пор болеет. Здесь прирост за неделю - 877 случаев - это немногим больше половины всех новых больных в регионе. В среднем в сутки отправляли на лечение 125 горожан. С выздоровевшими в городе ситуация совсем не настолько хороша: 593 пациента или примерно 85 человек в сутки . А вот во многих других городах уже больше выписавшихся.

Коронавирус в Иркутске, 5 июля: топ-5 городов по выздоровлению за неделю

Второе место после Иркутска - у Усть-Кута. здесь за неделю вылечились 235 человек, то есть из больниц вписывали примерно 33 человека ежедневно. Третья позиция - у Иркутского района, здесь заболевшие активно идут на поправку, выписывали по 21 человеку в день или 145 человек. Четвертая позиция у Бодайбо - 103 выздоровевших или по 14 в день и пятая - у жителей Братска - 59 выздоровевших за неделю. Тут надо отметить, что шестое место - у Ангарска - 56 выздоровевших.

Коронавирус в Иркутске, 5 июля: топ-5 по заболевшим за неделю

По новым случаям болезни расклад другой. Второе место по заболевшим после областного центра - у пригорода. В Иркутском районе за неделю заболевших стало на 156 человек больше, их количество росло на 22 жителя района ежедневно. Это говорит о том, что и в пригороде столицы региона перевес пока в сторону болезни, хотя и не такой ощутимый, как в Иркутске. Неплохая ситуация, несмотря на то, что но заразившимся район в тройке, у Усть-Кута. Здесь двукратный перевес тех, кому на этой неделе врачи сказали "здоров". Да и на лечении остаются всего около 50 человек. Четвертое-пятое место делят Ангарск (+78) и Эхирит-Булагатский район (+77). Но ситуация в Усть-Ордынском из-за того, что населения здесь в разы меньше, чем в третьем по величине городе района, сложнее. В Бодайбо 63 случая, в Братске -32. Это доводы в пользу того, что в последних двух территориях, как и Усть-Куте, эпидемия пошла на спад.

Это последние данные о коронавирусе в Иркутской области на 5 июля.