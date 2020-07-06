Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 июля 2020: число заразившихся скоро перевалит за 9 000

Коронавирус в Иркутске, 6 июня. Регион вышел на четвертое место в Сибири по числу заразившихся на 100 тысяч населения. Это один из самых важных показателей, так как демонстрирует реальное положение дел — ведь население конкретной территории может быть большим или небольшим, но расчет показателей по этому принципу всех уравнивает .

Статистика новых случаев коронавируса, данные Яндекса. Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 6 июня: Иркутская область обошла Красноярский край по распространенности болезни

Официальные данные накануне сравнили аналитики Яндекса. Первое место в Сибири по распространенности коронавируса на 6 июня у Тувы. Впрочем, такая ситуация не первую неделю и сейчас там развернут мобильный военный госпиталь. Более 5 тысяч случаев на небольшую республику - и на каждые 100 тысяч населения приходится 1556,6 больных. Проще говоря, в каждой тысяче — 15-16 . Это первый показатель по стране. Вторая позиция по распространенности вируса в Сибири — в Горном Алтае. Конечно, здесь зараженных в четыре раза меньше — 389, 3 на 100 тысяч, но небольшая республика после того, как туда устремились туристы, резко «подросла» по числу случаев заболевания. На третьей позиции — Хакасия. Курортная Мекка центра Сибири демонстрирует не так много заражений, но их количества хватает на 382, 3 на 100 тысяч населения. Четвертая позиция — у Иркутской области. В Приангарье, по последним данным, этот показатель - 353, 6 и он уже выше, чем в Красноярском крае, несмотря на то, что носителей инфекции у соседей больше 9, 6 тысяч.

Коронавирус в Иркутске, 6 июля: сколько заражений приходится на долю Приангарья

Красноярский край. За истекший месяц доля этого региона по заболевшим в СФО понизилась с 28 до 22%, однако край удерживает 1-е место. Режим ограничений здесь продлен до 12 июля.

Иркутская область. В конце мая регион был на 4-м месте, сейчас он поднялся на 2-е место в тройке «антилидеров». Его доля за месяц резко увеличилась с 11 до 18%.

Новосибирская область. Хотя регион снизил на 3% долю в общей статистике СФО, он замыкает тройку субъектов округа, формирующих негативную картину. Доля выявленных случаев заболевания в июне здесь — 15%.

Данные анализировал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Это последние данные о коронавирусе в Иркутске на 6 июля.